Общественные организации призвали ООН и ЕС помочь с разминированием Азербайджана

05 августа 2023, 05:20

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Семь общественных организаций Азербайджана написали письмо в ООН и Евросоюз с просьбой помочь решить проблему с разминирование территорий страны.

Как сообщал "Кавказский узел", с ноября 2020 года по конец июля в зоне карабахского конфликта на минах подорвались 303 жителя Азербайджана. Такую статистику приводит МИД страны.

Представители семи общественных организаций Азербайджана подписали обращение в международные структуры с просьбой решить проблему минной угрозы в стране, пишет 4 августа oxu.az.

"После 44-дневной войны 303 человека стали жертвами мин на освобожденных от оккупации территориях. Из них 55 человек погибли, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 9 детей и подростков и 2 женщины. За период с 1991 года общее число пострадавших от мин, установленных Арменией, приближается к 3 400 человек", - говорится в обращении.

По данным подписантов, из-за отсутствия точных минных карт азербайджанские военные сталкиваются с "большими трудностями при определении местонахождения мин и разминировании". "Основываясь на наших исследованиях, можем отметить, что около 71% минных инцидентов произошло за пределами территории бывшей "линии соприкосновения", - написали они.

Авторы письма призвали оказать "активную поддержку в преодолении минной проблемы Азербайджана, оказать давление на Армению, продемонстрировать справедливую позицию в устранении минной угрозы".

Письмо адресовано руководителям ООН, Евросоюза, Совета Европы и руководству Великобритании. Его подписали руководители общественных организаций "Азербайджанская кампания против мин", "Евразийская платформа миграционных инициатив", "Центр социально-экономических исследований "Приоритет", "Чираг", Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане, Союза организаций инвалидов, международного фонда "Евразия пресс", пишет caliber.az.

13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин. Что на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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