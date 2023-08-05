05 августа 2023, 05:20

Общественные организации призвали ООН и ЕС помочь с разминированием Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь общественных организаций Азербайджана написали письмо в ООН и Евросоюз с просьбой помочь решить проблему с разминирование территорий страны.

Как сообщал "Кавказский узел", с ноября 2020 года по конец июля в зоне карабахского конфликта на минах подорвались 303 жителя Азербайджана. Такую статистику приводит МИД страны.

Представители семи общественных организаций Азербайджана подписали обращение в международные структуры с просьбой решить проблему минной угрозы в стране, пишет 4 августа oxu.az.

"После 44-дневной войны 303 человека стали жертвами мин на освобожденных от оккупации территориях. Из них 55 человек погибли, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 9 детей и подростков и 2 женщины. За период с 1991 года общее число пострадавших от мин, установленных Арменией, приближается к 3 400 человек", - говорится в обращении.

По данным подписантов, из-за отсутствия точных минных карт азербайджанские военные сталкиваются с "большими трудностями при определении местонахождения мин и разминировании". "Основываясь на наших исследованиях, можем отметить, что около 71% минных инцидентов произошло за пределами территории бывшей "линии соприкосновения", - написали они.

Авторы письма призвали оказать "активную поддержку в преодолении минной проблемы Азербайджана, оказать давление на Армению, продемонстрировать справедливую позицию в устранении минной угрозы".

Письмо адресовано руководителям ООН, Евросоюза, Совета Европы и руководству Великобритании. Его подписали руководители общественных организаций "Азербайджанская кампания против мин", "Евразийская платформа миграционных инициатив", "Центр социально-экономических исследований "Приоритет", "Чираг", Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане, Союза организаций инвалидов, международного фонда "Евразия пресс", пишет caliber.az.

13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин. Что на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанские саперы отрапортовали о пяти минах-ловушках в Нагорном Карабахе", "Скончался раненый в ходе артобстрела житель Армении", "Азербайджанские военные эксперты оценили значимость занятых Азербайджаном высот".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 августа 2023, 06:14

  • Жители Котово пожаловались на плохие условия в детской поликлинике

    В детской поликлинике в городе Котово Волгоградской области нет кондиционеров, воняет канализацией и высок уровень влажности, пожаловались местные жители. В поликлинике выполнен косметический ремонт, проводится регулярное обеззараживание, но так как она расположена на первом этаже многоэтажки, обслуживанием коммуникаций занимается управляющая компания, сообщили местные власти.

05 августа 2023, 04:21

05 августа 2023, 03:22

  • Жителей Большого Утриша возмутила незаконная парковка

    В поселке Большой Утриш незаконную парковку открывают каждый туристический сезон, бороться с нею крайне сложно, сообщил местный житель Олег. В случае самозахвата земли необходимо обращаться в полицию и прокуратуру, отметил адвокат Тимофей Широков.

05 августа 2023, 02:23

  • Карабахские активисты рассказали о подготовке марша к мосту Хакари

    Число жителей Нагорного Карабаха, которые хотят принять участие в мирном марше к мосту Хакари, растет, транспортные компании предлагают автобусы для поездки, сообщили участники Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Активисты обратились к российским миротворцам с вопросом, как планируется обеспечить безопасность участников марша.

05 августа 2023, 01:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи