Военный из Калмыкии погиб на Украине

27 июля 2023, 20:35

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Нарма Бадмагаряев погиб на Украине, сообщила администрация Кетченеровского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 26 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Санал Борлыков стал 25-м военным из Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Нарма Бадмагаряев погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Кетченеровского районного муниципального образования в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 26 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.00 мск 27 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2312 жителей юга России, в том числе 1211 жителей СКФО и 1101 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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