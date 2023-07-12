12 июля 2023, 12:45
Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине
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Санал Борлыков погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 25 жителей Калмыкии.
"Кавказский узел" писал, что 2 июня стало известно о гибели на Украине Евгения Муняева из Калмыкии. Он стал 24 уроженцем республики, чья гибель подтверждена официально.
Санал Борлыков 1987 года рождения из поселка Зурган погиб в ходе спецоперации на Украине. Осенью 2022 года года он был призван в вооруженные силы России в порядке мобилизации, говорится в сообщении на странице администрации Малодербетовского районного муниципального образования в соцсети "Вконтакте".
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 25 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
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Автор: "Кавказский узел"