12 июля 2023, 12:45

Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине

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Санал Борлыков погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 25 жителей Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что 2 июня стало известно о гибели на Украине Евгения Муняева из Калмыкии. Он стал 24 уроженцем республики, чья гибель подтверждена официально.

Санал Борлыков 1987 года рождения из поселка Зурган погиб в ходе спецоперации на Украине. Осенью 2022 года года он был призван в вооруженные силы России в порядке мобилизации, говорится в сообщении на странице администрации Малодербетовского районного муниципального образования в соцсети "Вконтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 25 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Зенитчик из Туапсе погиб на Украине", "Астраханец погиб в спецоперации", "Подтверждена гибель на Украине шести силовиков из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 июля 2023, 14:13

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