Милашина и Немов дали показания сотрудникам осетинской полиции

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Журналистка Елена Милашина и адвокат Алексей Немов после нападения в Чечне доставлены в Северную Осетию, они проходят медобследование и дают показания сотрудникам полиции, сообщил омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев

"Кавказский узел" писал, что сегодня на пути из аэропорта в Грозный журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов подверглись нападению. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Их били ногами, у Милашиной сломаны несколько пальцев рук, Немов получил ранение в ногу острым предметом. Кремль отреагировал на избиение Милашиной и Немова, но власти Чечни публично не прокомментировали этот инцидент. Милашина и Немов были перевезены в Северную Осетию.

Милашина и Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Позже суд приговорил ее к пяти годам и шести месяцам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев посетил в больнице журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Он назвал ситуацию "предельно ясной и очень нехорошей". Адвокат и журналист "оказались в достаточно тяжёлом состоянии", рассказал Цгоев. Со слов врачей он сообщил, что Милашина находится в более тяжёлом состоянии, Немов чувствует себя немного лучше. Сам омбудсмен также пообщался с пострадавшими и обменялся контактами, сообщил он после выхода из больницы.

По его словам, сейчас Милашина и Немов дают объяснения сотрудникам полиции. На уточняющий вопрос корреспондента "Кавказского узла" о полиции какой республики идёт речь, он пояснил, что осетинской.

"С точки зрения обеспечения гарантии прав человека эта ситуация очень нехорошая. Это вопиющий случай, такого не должно быть в цивилизованном обществе. Будем надеяться, что компетентные органы дадут этой ситуации надлежащую правовую оценку и выявят виновных, которые понесут соответствующие наказание", - сказал он.

По поводу транспортировки пострадавших Цгоев сообщил, что возможность их перевозки будет понятна после обследования. "Если это будет позволительно с медицинской точки зрения, их спецборотом отправят в Москву. Это пока решается. Им всю посильную помощь оказывают. Перевязали, обследовали - магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. Теперь нужно продолжить дальнейшее решение и правовых вопросов, и по медицине, но пока - медицина", - заключил он.