Оппозиция неоднозначно оценила заявление Саакашвили о возвращении в политику

22 июня 2023, 07:48

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Михаил Саакашвили, заявив о возвращении в политику, тем самым ищет способы освободиться из заключения. Он не гражданин страны и потому не может претендовать на государственную должность, указали оппозиционеры Григол Гегелия и Теона Акубардия. Саакашвили пытается занять место лидера грузинской оппозиции и прощупывает ее реакцию, считает оппозиционер Леван Хабеишвили. На политическом поле Грузии остается свободным место лидера оппозиции, указали политологи Заал Анджапаридзе и Ника Читадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 июня 2022 года адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из политики и покидает оппозиционную партию "Единое национальное движение", поскольку решил заняться своим здоровьем.

Михаил Саакашвили заявил о возращении в грузинскую политику 16 июня на своей странице в Facebook*. "Несмотря на состояние здоровья, планирую очень активно включится в грузинскую политику, и параллельно – на Украине", – написал он.

Возвращение Саакашвили в грузинскую политику может отпугнуть тех избирателей, которые недовольны его политикой и не желают его возвращения к власти, считает один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Григол Гегелия.

"Когда речь идет о Саакашвили, то возможно все. Он еще недавно он говорил, что его не интересует грузинская политика. Говорил, что его ничего не интересует и внезапно слышим, что он возвращается в политику. Это не серьезное заявление", – сказал Гегелия корреспонденту "Кавказского узла".

Возращение Саакашвили в политику способствует укреплению правящей партии "Грузинская мечта", поскольку на выборах за нее проголосуют те, кто против возвращения к власти Саакашвили. В стране две основные политические силы – "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". Другого выбора нет, добавил он.

В действительности Михаил Саакашвили из политики не уходил и его заявление ничего не меняет. Однако сотрудничество оппозиции с Саакашвили только укрепляет действующую власть на выборах. Объединение партий и независимых политиков будут стараться привлечь не определившихся избирателей на свою сторону, чтобы они приняли участие в голосовании, поскольку это единственный выход сменить власть на выборах, считает независимый оппозиционный депутат парламента Теона Акубардия.

"На выборах у населения страны должен быть разнообразный выбор, в то время как сейчас – между действующей и предыдущей властью", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, заявление Саакашвили о возвращении в политику связано с тем, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не предпринял незамедлительных мер в связи с поданной им жалобой на состояние здоровья. А также с тем, что не оправдалась информация о том, что он находится в тяжелейшем состоянии. Заявление о возвращении в политику связано с тем, что Саакашвили ищет пути для выхода из заключения и укрепления созданной им партии, считает Акубардия.

12 апреля стало известно, что адвокаты Саакашвили направили жалобу в ЕСПЧ. В ней они в частности потребовали не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью.

Саакашвили сможет внести свой вклад в борьбу с властями Грузии, считает председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. "Саакашвили внесет львиную долю в борьбу против [миллиардера и основателя партии власти "Грузинская мечта"] Бидзины Иванишвили и поражению олигархического режима. Важное решение Саакашвили подразумевает активное включение в грузинскую политику", – сказал 21 июня в эфире телеканала "Мтавари архи" Хабеишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Саакашвили должен включиться в борьбу с действующей властью, с которой можно бороться, объединив усилия, считает депутат парламента от движения "Стратегия Агмашенедели" Серги Чихладзе. "Когда говорим о поражении режима и о геополитическом будущем, думаю, что важно чтобы Саакашвили был включен в эту борьбу, он ее усилит. Это – единственная правильная позиция. Больше года мы призываем все прозападные силы к объединению усилий", – сказал 21 июня в эфире телеканала "Мтавари архи" Чихладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Заявление Саакашвили о возвращении в политику связано с тем, что на политическом поле остается свободным место политического оппозиционного лидера, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"У оппозиции появилось вакантное место единого харизматичного сильного лидера, которое никто не смог заполнить, Саакашвили решил воспользоваться этим шансом и попробовать себя в этой роли. Он гражданин другой страны и законодательство ему запрещает участвовать в политике – выборах и акциях протеста. Он может обнародовать свои заявления в социальных сетях или распространять какие-то воззвания – на подобное не распространяется запрет, он этим занимался и ранее", – сказал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Михаил Саакашвили не сможет участвовать в грузинской политике, так как не является гражданином республики, заявил 16 июня министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, слова которого процитировал ТАСС.

По мнению Заала Анджапаридзе, само заявление Саакашвили о возвращении в политику – проверка готовности оппозиции принять его в качестве одного из своих лидеров. Однако он не сможет руководить процессами из заключения, так как должен появляться на публике, чтобы его видели избиратели, проводить встречи с населением, принимать участие в митингах. Расчет сделан на тех избирателей, которые разочаровались в текущих политических процессах.

"Если бы здоровье ему не позволяло, то он бы не вступил с заявлением о возвращении в политику. Больной человек не может быть включен в активную политику, значит, он вводил в заблуждение население по поводу состояния своего здоровья", – предположил Анджапаридзе.

Саакашвили сможет объединить избирателей, поскольку часть людей, голосующих за "Единое национальное движение" голосуют именно за Саакашвили. Он способен объединить оппозицию, считает руководителя "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

"Часть избирателей, голосующих на "Единое национальное движение" отдает голоса за Саакашвили. Он может привлечь и других избирателей, чьи голоса распределись между другими оппозиционными партиями", – сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление о возвращении Саакашвили в политику связано с предстоящими парламентскими выборами и необходимостью усилить оппозицию, полагает он.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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