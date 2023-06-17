Власти сообщили о гибели на Украине мобилизованного из Астраханской области

17 июня 2023, 23:32

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Виктор Крылов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Енотаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 150 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Рамиль Макеев стал 149-м бойцом из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Виктор Крылов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Енотаевского района Борис Будаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что Виктору было 32 года, он был мобилизован в сентябре 2022 года, погиб 8 июня. У Виктора остались жена и ребенок.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 150 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 23.20 мск 17 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2101 военного с юга России, в том числе 1126 - СКФО и 975 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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