17 июня 2023, 09:37

Подтверждена гибель на Украине мобилизованного из Астраханской области

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Рамиль Макеев из Приволжского района погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее как минимум 149 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня стало известно о гибели на Украине Леонида Гаврасова и Ивана Хлевнюка. На эту дату официально были подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) как минимум 148 жителей Астраханской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель села Карагали Приволжского района Рамиль Макеев, передали 16 июня "Кавказ. Реалии"*.

Макеев похоронен в родном селе. Ранее он служил по контракту. По окончании контракта вернулся в родное село, но снова отправился в зону проведения спецоперации, когда началась частичная мобилизация, сообщил "Каспий Инфо".

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 149 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Четыре жителя Астраханской области убиты на Украине", "Два уроженца Астраханской области погибли на Украине", "Уроженец Черноярского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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