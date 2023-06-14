14 июня 2023, 22:28

Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

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Леонид Гаврасов и Иван Хлевнюк погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 148 силовиков из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Денис Чириков стал 146-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Леонид  Гаврасов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила 13 июня администрация Ахтубинского района. Леониду было 42 года, у него остались жена и дети. Похороны бойца состоялись 11 июня, говорится в публикации в Telegram-канаде районной администрации от 13 июня

Власти Енотаевского района в тот же день сообщили о гибели в военной операции Ивана Хлевнюка. Иван родом из Енотаевки, после школы получил специальность автомеханика. В армии служил в 20009-2010 годах. В сентябре 2022 года Иван был призван по частичной мобилизации. Погиб 7 июня, ему было 33 года. У него остались жена и дочь, указано в публикации в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 148 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 21.30 мск 14 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2087 военных с юга России, в том числе 1121 - СКФО и 966 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волжского погиб в военной операции", "Военнослужащий из Майкопа погиб на Украине", "Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 июня 2023, 21:43

14 июня 2023, 20:50

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