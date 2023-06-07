07 июня 2023, 20:12

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Ломисоба — древний грузинский праздник, отмечаемый ежегодно на седьмой неделе после Пасхи у монастыря Ломиси в горах на северо-востоке Грузии. Паломники верят, что расположенная там церковь Святого Георгия имеет особую силу. В 2023 году этот праздник выпал на 7 июня.

Языческие корни христианского праздника

Ломисоба празднуется как христианский праздник, но его истоки идут ведут к язычеству. Проходит праздник на горе около монастыря Ломиси.

Согласно легенде живший на этой горе сильный бык Лома, к рогам которого была привязана икона Святого Георгия, вывел семь тысяч пленных воинов-горцев из Персии и привел их домой. Бык поднялся на гору Млета и умер. Икона Святого Георгия, слетевшая с рогов быка, не упала на землю, а встала вертикально. В этом месте построили монастырь .

Изначально во время празднования Ломисобы дань поклонения отдавали не Святому Георгию, а именно быку.

Паломничество

Местом начала праздничного паломничества в Ломисобу является селение Млета в Душетском районе региона Мцхета-Мтианети на Военно-Грузинской дороге. Отсюда начинается 4,5-километровый подъем на гору Ломиси, где расположен монастырь IX века. Монастырь входит в тройку самых высокогорных в Грузии. Он уступает Ламарии в Ушгули .

В течение суток, начиная с ночи накануне праздника, к храму на горе поднимаются сотни паломников, освещая себе путь фонарями, светом мобильных телефонов. Процессия сопровождается песнопениями.

Паломники верят, что церковь Святого Георгия имеет особую силу, поэтому в восхождении на высоту 750 метров по горной дороге протяженностью примерно 4.5 километра принимают участие люди всех возрастов, целыми семьями, включая стариков, людей с проблемным здоровьем и детей. Путь наверх занимает от двух до трех часов. Кроме здоровья, на Ломисоба просят удачи в делах, молятся о плодородии и о будущих детях.

Жертвоприношения

На рассвете рядом с храмом Ломиси и на площадке возле церкви в деревне Млета у подножия горы происходят публичные жертвоприношения и застолье. В жертву приносят в основном петухов и баранов, иногда быков .

Из-за жертвоприношений Ломисобу часто подвергают критике. Активисты уже несколько лет добиваются запрета массового ритуального забоя животных на Ломисоба. Это считают пережитком прошлого, проявлением невежества и слишком жестоким обычаем, не отвечающим духу христианства. Подписи под петицией на имя президента и председателя парламента Грузии с призывом запретить убийство животных на празднике Ломисоба собирают уже несколько лет .

В 2022 году в Тбилиси несколько десятков человек на акции у парламента в преддверии Ломисобы потребовали на законодательном уровне запретить убийство животных в общественных местах. Участники акции устроили перформанс и разыграли ритуал жертвоприношения под религиозные песнопения прямо на проспекте Руставели.

Безопасность

На горном подъёме дежурят спасатели так как из-за переменчивой погоды подъем по размытой каменистой тропе почти на 750 метров нередко заканчивается травмами .

В день проведения праздника вдоль дороги образуется автомобильный затор, возле стихийной организованной парковки нет, но у стихийной дежурит полиция .

Границы

Храм Святого Георгия находится точно на линии разграничения Грузии и Южной Осетии, поэтому с 2008 года в фестивале принимают участие патрули миссии наблюдателей Европейского Союза. «Согласно древней легенде, дверь церкви расположена на стороне реки Ксани, в настоящее время - на югоосетинской стороне административной границы, а ключ к двери - на стороне реки Арагви, в настоящее время на территории администрируемой Тбилиси. Говорят, что фестиваль Ломисоба не может начаться, если не участвуют люди с обеих сторон. Таким образом, традиция фестиваля Ломисоба неизменно поддерживается и после конфликта 2008 года», – писал МНЕС на своем официальном сайте. .

В последние годы граница Южной Осетии и Грузии на время проведения Ломисобы открывается для паломников. Так в 2022 году граница была открыта с 13 по 17 июня . В 2023 году в честь праздника Ломисоба власти Цхинвали упростили пересечение границы с территорией, контролируемой властями Грузии, с 8.00 часов 7 июня по 20.00 часов 8 июня .

Ломисобу отмечают и в Северной Осетии. Для грузинской диаспоры в республике центром праздничных торжеств является селение Балта. К часовне Святого Георгия на окраине селения приезжают паломники из Владикавказа и мест проживания грузин — селений Чми и Нижний Ларс

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