Суд назначил принудительное лечение Рафаилу Шепелеву

18 апреля 2024, 16:06

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Российский активист Рафаил Шепелев, после задержания в Грузии оказавшийся под арестом во Владикавказе, по решению суда направлен на принудительное психиатрическое лечение. Если суд признает его виновным по делу о терроризме, Шепелев будет освобожден от наказания, пояснил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", активист Рафаил Шепелев, который жил в Грузии с 2021 года, пропал в Тбилиси, выйдя из дома 12 октября 2023 года. 8 ноября 2023 года источники сообщили, что Шепелев помещен под стражу во Владикавказе: ему назначили административный арест, а кроме того, его обвиняют в совершении преступления террористической направленности. По словам соратников, активист возвращаться в Россию не собирался. Полиция Грузии заявила, что Шепелев сам приехал к селу Кирбали, пересек линию разграничения и направился вглубь территории Южной Осетии, которую не контролируют власти Грузии.

Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

Обвиняемому по делу участии в деятельности террористической организации‎ (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) Рафаилу Шепелеву назначили принудительное лечение в стационаре специализированного типа, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Медицинская комиссия пришла к выводу, что Шепелев страдает хроническим расстройством и «не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». Кушвинский городской суд Свердловской области 16 апреля удовлетворил ходатайство следствия о помещении активиста в медицинскую организацию, которую определит Главное управление ФСИН по Свердловской области, до этого Шепелев будет находиться в СИЗО, проинформировал правозащитный проект "Первый отдел"*.

"Если дело будет передано в суд и тот посчитает обвинение доказанным, будет вынесено постановление об освобождении Рафаила от уголовной ответственности и наказания, и применении принудительных мер медицинского характера", - приводятся в публикации слова адвоката активиста.

Шепелев после предъявления обвинения был этапирован из Владикавказа в СИЗО в Нижнем Тагиле, сообщал 5 декабря 2023 года "Холод"*.

Шепелев стал жертвой провокации российских силовиков, которые обманом выманили его на территорию Южной Осетии, предположил "Первый отдел"*.

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