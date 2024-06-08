Оппозиционеры Южной Осетии раскритиковали идею открытия транзитной дороги в Грузию

08 июня 2024, 15:55

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Открытие движения из России в Грузию по Транскаму неприемлемо, поскольку увеличит риски для Южной Осетии на фоне конфликта с Грузией, прокомментировали южноосетинские оппозиционеры идею открытия транзитной дороги. Власти Южной Осетии не рассматривают возможность открытия транзита, сообщил источник в правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", в ходе теледебатов кандидатов в депутаты парламента Южной Осетии представители "Народной партии" выступили с идеей открытия транзитной дороги из России в Грузию. С этой идеей не согласились кандидаты от "Единой Осетии" и партии "Единство народа".

Выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Основная борьба на выборах происходит между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Кавказским узлом" подготовлен справочный материал "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Вопрос открытия транзитной дороги через Южную Осетию обсуждается также представителями России и Грузии "без представителей Южной Осетии", но от президента и правительства Южной Осетии не последовало "адекватной реакции", заявил руководитель центрального комитета оппозиционной партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев.

"Это настораживает и наводит людей на мысль, что [президент] Алан Гаглоев и его окружение могут быть заинтересованы в кулуарных контактах и хотят открытия транзита", - привело 7 июня его слова JAMnews.

Тадтаев отметил, что разговоры об открытии транзита по Транскавказской магистрали шли и в прошлые годы, но тогда власти Южной Осетии выступали против этого. "Позиция была следующей: без подписания Грузией меморандума о ненападении и без признания Грузией независимости Южной Осетии торгово-экономических отношений не будет и быть не может", - сказал он.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет. Транскам начинается во Владикавказе и заканчивается в грузинском Гори, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Один из тех, кто выступает за транзит, - депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев, контролирующий "Народную партию" Южной Осетии. "Транскавказская магистраль всегда была дорогой жизни для Осетии, нашей транспортной артерией. Рано или поздно дорога должна пополнять бюджет. Вечно закрытой она быть не может", - процитировало Тедеева издание.

"Народная партия" оказалась в числе лидеров предвыборной гонки за счет перехода под влияние и финансовую поддержку Дзамболата Тедеева, который не может сам баллотироваться в депутаты парламента Южной Осетии из-за требования к кандидатам о непрерывном проживании на территории Южной Осетии в течение последних пяти лет.

Депутат парламента Амиран Дьяконов, который ранее покинул "Народную партию", заявил, что, хотя в случае открытия транзита у Южной Осетии "теоретически появится возможность заработать деньги", но и риски слишком высоки, говорится в публикации.

Источник в правящей партии "Ныхас" сообщил, что власти в данный момент не считают нужным "искусственно развивать дискуссию на эту тему", а открытие транзита "в сегодняшних реалиях все равно невозможно", пишет издание.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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