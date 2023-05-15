Баку напомнил о проблеме разминирования после встречи Алиева и Пашиняна

15 мая 2023, 12:59

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После того, как Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга, им предстоит гуманитарная работа, в том числе по разминированию территорий, отметил МИД Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. По словам последнего, в ходе встречи Пашинян и Алиев зафиксировали прогресс в решении вопросов, касающихся делимитации границы. Азербайджан и Армения договорились признать территориальную целостность друг друга в границах республик на момент распада СССР и образования СНГ, отметил председатель Евросовета Шарль Мишель в итоговом заявлении после встречи с лидерами двух стран.

Азербайджан ранее неоднократно требовал от Армении предоставить карты минных полей. 12 июня 2021 года Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. По словам Никола Пашиняна, переданные Баку карты являются существенной, но лишь малой частью информации о минных полях. Карты минных полей в тех районах, которые находятся под контролем Баку, Армении уже не нужны, но от них зависит безопасность местных жителей, отметил азербайджанский эксперт Тельман Абилов. Автора блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле" указал, что Армения, передав карты минных полей Азербайджану, "потеряла серьезнейшую переговорную позицию". При взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы как военнослужащие, так и мирные жители. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева 14 мая в Брюсселе прошла результативно с точки зрения нормализации отношений Армении и Азербайджана, считает министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

"Это встреча была значимой в первую очередь возобновлением "Брюссельского формата" и поощрением диалога на самом высоком уровне, после 9-месячного перерыва, возникшего в результате различных вмешательств и попыток выдвижения предусловий", – сказано в сообщении МИД Азербайджана, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Пашинян и Алиев подробно обменялись мнениями относительно делимитации границ и восстановления коммуникаций. Это способствует достижению конкретных результатов по согласованию проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, отметило министерство.

"До сведения партнеров еще раз была доведена принципиальная позиция азербайджанской стороны относительно обеспечения мира и стабильности в регионе. В частности, особое значение имеет очередное подтверждение уважения к территориальной целостности государств, принятие Арменией в этом контексте признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана", – подчеркнул МИД Азербайджана.

Во время встречи стороны также обсудили гуманитарные вопросы. Речь идет о пропавших без вести, а также об ускорении работ по разминированию, сказано в сообщении. "Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ друг друга является единственным путем к обеспечению прочного мира и стабильности в регионе", – подчеркнуло министерство.

11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, в тот же день Минобороны страны информировало о гибели азербайджанского военного. С армянской стороны ранения получили четыре солдата. Обе стороны уточнили, что эскалация происходит в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод, – прим. "Кавказского узла"). Армянские аналитики высказали мнение, что боевые действия на Соткском направлении связаны с переговорным процессом, и что таким образом Азербайджан оказывает давление на Армению. Азербайджанские политологи сочли, что Армения посредством эскалация пытается сместить повестку встречи Пашиняна и Алиева в Брюсселе с обсуждения проекта мирного договора на вопросы безопасности.

Напомним, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева 4 апреля призвала мировую общественность принять действенные меры по устранению минной опасности в зоне карабахского конфликта. МИД Азербайджана заявил о необходимости привлечь к ответственности "тех, кто устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже".

С 10 ноября 2020 года, когда прекратились военных действия в Нагорном Карабахе, и по 1 мая текущего года в результате взрыва мин пострадали 299 жителей Азербайджана, в том числе 55 погибли и 244 получили травмы различной степени тяжести, сообщили ранее корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Ранее глава отдела по связям с общественностью Бакинского офиса Красного Креста Илаха Гусейнова рассказала, что офисы Красного Креста в регионе получили информацию от родных и близких о 4500 пропавших без вести в результате Карабахского конфликта. С азербайджанской стороны пропавшими без вести считаются 3800 человек. Красный Крест для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было бы идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК, сказала 4 октября 2022 года Гусейнова корреспонденту "Кавказского узла".

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