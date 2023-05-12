ЕСПЧ признал нарушение прав астраханского активиста Тюрина

12 мая 2023, 06:03

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Суд по правам человека в Страсбурге назначил астраханскому активисту Алексею Тюрину компенсацию за преследование после акции в поддержку политзаключенных.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября 2017 года активисты почтили в Астрахани минутой молчания память жертв политрепрессий и вспомнили современных политзаключенных. 30 ноября Кировский райсуд Астрахани признал участника акции Алексея Тюрина виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и оштрафовал его. Астраханский областной суд сначала подтвердил решение районного суда, на затем отправил дело на пересмотр. 27 апреля 2018 года райсуд вновь признал Тюрина виновным и назначил ему штраф в 5 тысяч рублей, в июне облсуд это решение утвердил.

Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили права астраханца Алексея Тюрина, преследуя его в 2017-2018 годах за участие в акции поддержки политзаключенных. Решение вынесено в рамках дела "Разумов и другие против России", сообщило 11 мая издание "Кавказ.Реалии"*.

Тюрин жаловался на жаловались на несоразмерные меры, которым подвергся в связи с участием в манифестации. Суд установил нарушение его права на свободу мирных собраний и объединений (статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека), признав задержание Тюрина незаконным, а разбирательство по его административному делу несправедливым.

Алексею Тюрину назначена компенсация в 3500 евро, следует из решения, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2020 года Тюрин был оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина в социальной сети. Активист связал это преследование со своим пикетом против конституционной реформы, добиться отмены штрафа в вышестоящих судах ему не удалось.

В июле того же года Ленинский райсуд Астрахани приговорил Тюрина к году и шести месяцам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. С ноября 2020 года он отбывал срок в волгоградской колонии. В январе 2022 года адвокат Тюрина сообщила, что в колонии он подвергается давлению, активиста несколько раз необоснованно помещали в штрафной изолятор.

16 марта 2022 года ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России, а 16 сентября того же года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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