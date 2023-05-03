Мать и сестра Оздоева попросили его сдаться властям

03 мая 2023, 20:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сестра и мать Адама Оздоева, объявленного в розыск по делу о нападении на силовиков, обратились к нему с призывом сдаться властям. Это уже как минимум третье обращение матери с момента объявления Оздоева в розыск и второе после отчета главы Ингушетии о том, что в ходе КТО убиты четыре предполагаемых боевика.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО в Малгобекском районе убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, не назвав при этом их имен. Официально о смерти именно Гуражева и Оздоева не сообщалось. При этом на следующий день после отчета Калиматова в ингушских Telegram-каналах было опубликовано обращение матери Амирхана Гуражева с призывом к сыну сдаться, хотя подобное видеообращение она уже записывала и ранее. 19 апреля мать Адама Оздоева второй раз обратилась к сыну с призывом сдаться силовикам.

После обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок - 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев.

Видеообращение матери и сестры Адама Оздоева опубликовано сегодня в Telegram-канале ingterpol_news. На видео пожилая женщина сидит за столом, за ее спиной стоит девушка. Первой говорит мать, затем девушка.

В публикации утверждается, что родные призвали Оздоева не заставлять страдать из-за себя своих близких, в первую очередь, женщин. Они обратились к нему с просьбой не скрываться, а сдаться властям.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненых, стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел". Подробности серии инцидентов в марте-апреле 2023 года в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".