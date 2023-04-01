01 апреля 2023, 06:14

Суд отменил штраф астраханке Надежде Старушек

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Штраф за дискредитацию российской армии, в которой обвинялась жительница Астраханской области Надежда Старушек, отменен в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2022 года в Ахтубинский суд Астраханской области поступило административное дело в отношении Надежды Старушек о дискредитации российских вооруженных сил. 20 января стало известно, что Старушек оштрафована на 40 тысяч рублей.

Астраханский областной суд отменил Надежде Старушек штраф по статье о дискредитации армии, пишут 31 марта "Кавказ.Реалии"*.

На сайте указано, что защитник Старушек обратился в суд с просьбой отменить штраф, "ссылаясь на его незаконность и необоснованность" и указал, в частности, на "истечение сроков давности привлечения к административной ответственности".

Суд установил, что поводом для составления административного протокола в отношении Старушек стали ее публичные высказывания в конце марта - конце апреля 2022 года, "но не позднее 1 мая 2022 года), следовательно, срок давности привлечения по данной статье прошел.

Напомним, ранее адвокаты отметили, что действующая с 4 марта статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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Примечание:

"Астраханец Русанов обвинен в дискредитации армии России", "Стали известны подробности дела о дискредитации военных астраханкой Мариной Кавериной", "Астраханец обвинен в дискредитации армии за расклейку пацифистских листовок".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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