Налоговики насчитали в Дагестане 5,5 тысячи нелегальных предприятий

31 марта 2023, 14:25

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В Дагестане во время проверок налоговой службы за год найдено 5,5 тысячи нелегальных предприятий. В число самых проблемных попали кафе, а также автосервисы, автомойки и заправки.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане и Ингушетии, по данным Росстата на 2022 год, зафиксирован самый высокий в стране процент неформальной занятости населения: в Ингушетии он составил 54%, в Дагестане 51%.

По итогам 2022 года налоговая служба в Дагестане отчиталась о проверке 8,4 тысячи предприятий. Во время проверок выяснилось, что 5,5 тысячи предпринимателей и компаний работают без регистрации и не платят налоги либо не отражают объемы доходов, сообщает сегодня "Лезги газет".

Наибольшее число таких нарушений найдено на продуктовых рынках, в заведениях общепита, автосервисных мастерских, автомойках и заправках. За 2022 год на них были наложены штрафы на общую сумму около 5 миллионов рублей.

Более 1000 предпринимателей после проверок узаконили свою деятельность и уже уплатили в бюджет 20,7 миллиона рублей налогов, информирует издание "Экономика Дагестана".

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