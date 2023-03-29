Три республики СКФО отличились высоким уровнем неформальной занятости работников

29 марта 2023, 12:39

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Около половины всех работников в Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии в 2022 году работали неофициально, следует из опубликованных данных Росстата.

Как писал "Кавказский узел", по данным Росстата об уровне зарплат жителей малых и средних населенных пунктов, в хвосте рейтинга оказались Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Наименьшая в стране средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах (24,7 тысячи рублей) зафиксирована в Чечне, следует из опубликованного 27 марта рейтинга.

По данным Росстата на 2022 год, самый высокий в стране процент неформальной занятости населения зафиксирован в Ингушетии (54%), Дагестане (51%) и Кабардино-Балкарии (48%), сообщили 28 марта "Ведомости".

Неформально занятыми считаются те, кто работает по найму у физлиц или в компаниях, не имеющих статуса юрлица. В эту категорию также входят самозанятые, пишет издание.

Чаще всего такие работники заняты в сфере торговли и ремонте авто- и мототранспорта (29%). На втором месте по популярности у неофициальных работников - сельское и лесное хозяйство, охота, ловля и разведение рыбы (16%).

Общее число граждан России, занятых в неформальном секторе экономики, сократилось в 2022 году до 13,4 миллиона человек - на 1,2 миллиона меньше, чем в 2021 году. При этом доля работников без официального трудоустройства составила 18,6% от всей рабочей силы, и это рекордно низкий показатель с 2011 года, когда он составлял 18,5% (13 миллионов человек).

Для большинства из них неформальная работа стала единственным источником заработка: лишь 6% таких работников совмещали официальное трудоустройство с подработкой, пишет издание.

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