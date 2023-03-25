Власти сообщили о гибели на Украине военного из Адыгеи

25 марта 2023, 06:23

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В станице Дагестанской Майкопского района открыта мемориальная доска в память о военнослужащем Мкртыче Богоджоджяне, который погиб на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 27 жителей Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Гапошин стал 26-м жителем Адыгеи, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

В станице Дагестанской Майкопского района Адыгеи на здании учебного корпуса №4 Образовательного центра №2 состоялось 24 марта торжественное открытие мемориальной доски в память о Мкртыче Богоджоджяне, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил Совет народных депутатов Майкопского района в своем паблике в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении отмечается, что Богоджоджян окончил школу в 2004 году, служил в армии, после чего продолжил службу в инженерно-саперной роте по контракту. Погиб на Украине в марте прошлого года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 27 жителей Адыгеи. Всего власти и силовики на 17.20 мск 15 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1665 жителей юга России, в том числе 925 жителей СКФО и 740 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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