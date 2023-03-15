Родным Дмитрия Гапошина передан орден Мужества. Скриншот https://t.me/maikop_adm/5085?single

15 марта 2023, 17:30

Военный из Майкопа погиб на Украине

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Рядовой Дмитрий Гапошин погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 26 жителей Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Хамдохов стал 25-м жителем Адыгеи, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Рядовой Дмитрий Гапошин погиб в военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества. Контракт он заключил после начала военной операции на Украине, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Майкопа. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 26 жителей Адыгеи. Всего власти и силовики на 17.20 мск 15 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1600 жителей юга России, в том числе 909 жителей СКФО и 691 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Сотрудник ростовского Института археологии РАН погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух росгвардейцев из Чечни", "Администрация Карачаевска признала гибель троих военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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