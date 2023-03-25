Астраханец оштрафован за дискредитацию российской армии

25 марта 2023, 01:54

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Публикации в соцсети стали причиной того, что суд в Астрахани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Александра Почтоева.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ленинский районный суд Астрахани оштрафовал местного жителя Александра Почтоева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, пишет 24 марта "ОВД-Инфо"*.

Постановление суда по делу Почтоева опубликовано на сайте суда 24 марта. В нем указано, что административный протокол на него был составлен за публикации в соцсети "ВКонтакте". В частности, в них содержалось сравнение российской власти и властей Германии времен Второй Мировой войны. "В данных постах содержатся сведения, способствующие лишению доверия и подрыву авторитета у неограниченного круга лиц к Вооруженным силам Российской Федерации, т.е. дискредитирующими их деятельность по проведению специальной военной операции на территории республики Украина", - говорится в постановлении суда.

В судебном заседании Почтоев не участвовал, его мнение по поводу предъявленного обвинения неизвестно.

Ранее "Кавказский узел" писал, что административный протокол по делу о дискредитации российской армии был составлен на жителя Трусовского района Астрахани Василия Орлова.

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