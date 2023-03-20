Именование мечети в честь матери Делимханова подчеркнуло его статус

20 марта 2023, 22:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Решение Кадырова дать мечети в селе Нойбер название в честь матери Адама Делимханова подчеркнуло особый статус депутата в Чечне, указал Руслан Кутаев. Для ислама в целом несвойственно давать мечетям имена матерей правителей и приближенных, но в Турции такие прецеденты были, хотя там матери султанов сами предоставляли средства для строительства мечетей, отметили исламоведы.

О том, что в селе Нойбер Гудермесского района будет построена мечеть, которую планируется назвать в честь матери депутата Госдумы Адама Делимханова, Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В скором времени здесь начнется строительство очередной мечети. Такое решение было принято после соответствующего обращения жителей села о том, что имеющаяся не вмещает в себя всех верующих", сообщил Кадыров.

Он добавил, что мечеть по предложению заместителя муфтия Чечни Ансара Хитиева будет названа в честь матери депутата Государственной Думы России Адама Делимханова – Марьям Делимхановой, и построена на средства фонда Ахмата Кадырова, указано в сообщении от 17 марта.

Адам Делимханов - герой России, депутат Государственной думы РФ, двоюродный брат Рамзана Кадырова, прошедший путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до охранника Ахмата Кадырова и замглавы правительства Чеченской Республики. Делимханов предлагал отрезать головы семье Янгулбаевых, журналист "Новой газеты" Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала, а Кадыров в 2009 году заявлял, что Делимханов может стать его преемником, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". "Если меня не станет, дело Кадырова будет продолжено. Есть команда, есть люди, которые продолжат мое дело. Каждому командиру я всегда ставил задачу готовить после себя человека. Я приготовил человека, который может меня сменить. Это Адам Делимханов. Самый близкий мой друг. Ближе, чем брат... Я считаю, что Адам лучше меня", - сказал тогда глава Чечни.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что имеет место публичное проявление особого отношения к Делимхановым со стороны руководства Чечни. "Конечно то, что в честь какого-то человека или группы людей называется мечеть, это выделение этих людей в особое положение. Подчеркивается особое значение этих людей", - полагает он.

В целом, на то, в честь кого названа мечеть, если это не имена действительно выдающихся деятелей исламского мира, мало обращают внимания, отметил Кутаев. "Мечеть - дом Аллаха и люди ходят туда поклоняться. А для тех, кто строил эту мечеть, выделил средства для её возведения важно, с каким помыслами они это делали, делали ли они это во имя Аллаха", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он не знает о связи Делимхановых с селением Нойбер и почему оно избрано для наименования мечети в честь матери Делимхановых. "Это рядовое селение. Есть два Нойбера — Верхний и Нижний. Они расположены на трассе Ростов-на-Дону - Баку, за Гудермесом в сторону Дагестана. Недалеко, километрах в восьми, находится Центарой (родовое село Рамзана Кадырова - прим. "Кавказского узла")", - указал Кутаев.

Он затруднился сказать есть ли какой-то объект названый в честь главы парламента Чечни Магомеда Даудова или его родных.

Общей традиции называть мечети именем матерей правителей в исламском мире не было, но прецеденты есть, указал директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов. "В Османской империи любили это дело. Поэтому в Турции есть такие мечети. В арабских странах такого нет", - отметил он.

По словам ученого, в вопросе наименования мечетей тоже существовали правила. "В исламских книгах по адабу (воспитанность, этикет - прим. "Кавказского узла") прописано уважение к правителю, к старшим и отдельно к матерям", - пояснил Аликберов.

Исламовед Игорь Алексеев напомнил о некоторых мечетях Стамбула, названных в честь матерей султанов (у них было звание валиде-султан). При этом он отметил, что матери султанов сами участвовали в финансировании строительства мечетей. "Есть Мечеть Пертевниял Валиде Султан в Стамбуле. А также Ени Джами (также именуемая мечетью Валиде Султан)", - указал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.