Суд в Кабардино-Балкарии смягчил приговор силовику за избиение двух человек

20 марта 2023, 17:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция сократила срок наказания и постановила освободить из заключения бывшего полицейского из Прохладненского района Беслана Кагермазова, осужденного за избиение двух человек и вымогательство взятки.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 17 марта повторно рассмотрел уголовное дело бывшего сотрудника полиции Прохладненского района Беслана Кагермазова и изменил приговор, освободив Кагермазова от дальнейшего наказания, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

По его словам, суд решил ограничить наказание бывшему полицейскому уже отбытым сроком. Кагермазов провел под стражей два года и 10 месяцев.

9 декабря 2021 года Прохладненский райсуд приговорил Беслана Кагермазова к 4,5 года колонии общего режима, признав его виновным в превышении должностных полномочий, вымогательстве взятки и мошенничестве. Первоначально Верховный суд республики оставил приговор без изменения. Однако 22 ноября 2022 года Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Как следует из приговора, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Кагермазов, работая оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Прохладненский», в июне 2017 года он на земельном участке, принадлежавшем предпринимателю Башорову, досмотрел трактор без понятых и составления акта. В ответ на возражения прибывшего в поле Башорова Кагермазов ударил его кулаком, причинив легкий вред здоровью.

Также суд первой инстанции признал Беслана Кагермазова виновным в применении насилия к таксисту Вербовскому 7 апреля 2018 года. По данным суда, Кагермазов подъехал к автомашине, за рулем которой находился Вербовский, и стал выяснять, почему он тут стоит. Вербовский уехал, но Кагермазов стал его преследовать, а догнав таксиста, он, как следует из приговора, стал его избивать, несмотря на то, что тот не оказывал сопротивления. Вербовскому был причинен легкий вред здоровью.

Кроме того, Кагермазов был обвинен в вымогательстве взятки в 300 тысяч рублей у двух подозреваемых в хранении наркотиков.

Гособвинитель не согласился с назначенным Кагермазову наказанием, посчитав его слишком мягким, и потребовал приговорить бывшего силовика к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки и лишением права занимать должности в силовых структурах на девять лет.

Жалобу на приговор подала также защита, потребовав отменить его и оправдать Кагермазова за отсутствием в его действиях состава преступления, сообщили в суде.

Дело Беслана Кагермазова поступило в Верховный суд Кабардино-Балкарии 26 декабря 2022 года, последнее заседание по нему состоялось 17 марта, указано в карточке дела на сайте апелляционной инстанции. Информация об итоге заседания и о решении суда в карточке дела, по состоянию на 17.35 мск, не приведена.

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