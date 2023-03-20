Основатель эзотерического клуба арестован в Сочи по делу о смерти младенца

20 марта 2023, 06:49

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Суд в Сочи арестовал на два месяца основателя эзотерического клуба "Живой человек" Максима Лютого. Следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер.

Лазаревский районный суд в Сочи арестовал основателя эзотерического клуба "Живой человек" Максима Лютого из Санкт-Петербурга на два месяца по делу об истязании младенца.

По версии следствия, 11 февраля 33-летняя сожительница Лютого родила в поселке Вардане в квартире ребенка без помощи врачей. Младенца не регистрировали в ЗАГСе. Следствие считает, что Лютый не менее трех раз забирал ребенка у матери и на сутки лишал его пищи. Когда у ребенка ухудшилось состояние, то мать и ее сожитель повезли его в больницу, но ребенок умер по дороге, сообщила 19 марта в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Матери ребенка предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности, ее отправили под домашний арест на 10 суток. Максим Лютый проходил по делу в качестве подозреваемого, но когда его везли на следственные действия, он попытался сбежать, после чего его арестовали на 10 суток, передало РБК.

Максим Лютый позиционирует себя в качестве тренера личностного роста, он ведет блог в соцсети Instagram*, где рассказывает про диету на основе сырых продуктов. На страницу Лютого подписаны более 64 тысяч пользователей.

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля резонанс вызвал рассказ практикантки детсада в Краснодаре о том, что одна из воспитательниц истязала их детей с задержкой развития. Следователи возбудили уголовное дело, они считают, что женщина била детей в течение двух лет.

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