05 марта 2023, 22:47

Пацифистские комментарии в соцсети привели к аресту сочинца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Сочи был задержан в связи с пацифистскими комментариями, после этого силовики обвинили его в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции и по решению суда он был арестован на 10 суток.

Претензии силовиков были связаны с комментариями в Telegram-канале.

Полицейские задержали жителя Сочи 21 февраля. Мужчина рассказал, что сотрудники требовали от него признать авторство комментариев и разблокировать телефон. Когда он отказался, на него составили протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), со ссылкой на рассказ самого сочинца сообщило 4 марта издание "ОВД-инфо"*. 

По версии полиции, мужчина «пытался сбежать». На следующий день суд арестовал мужчину на десять суток. Пока он находился в изоляторе временного содержания, полицейские приехали домой к его тяжелобольной матери и вынудили ее дать доступ к компьютеру и перепискам.

На выходе из ИВС его вновь встретил сотрудник силовой структуры, который потребовал подписать некую бумагу. В противном случае он угрожал вновь оформить протокол по статье о неповиновении, далее сотрудник сказал ему «ждать повестки в суд», информирует издание.

"Кавказский узел" также сообщал, что 2 марта Наталья Бушуева была доставлена в отдел полиции с одиночной акции возле памятника святой великомученице Екатерине в Краснодаре. Позднее ее отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о дискредитации российской армии.

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Примечание:

"Следствие объяснило отсутствие Харченко* в сети делом о фейках", "Алипат Султанбегова отпущена из полиции в Краснодаре", "Суд оштрафовал жителя Новороссийска за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 марта 2023, 23:47

  • Прокурор обвинен в покровительстве баталхаджинцам

    Следователи закончили расследование дела бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиненного пособничестве боевому крылу ингушского вирда баталхаджинцев.

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