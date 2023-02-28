Калмыцкий активист Боромангнаев заявил об угрозе депортации из Монголии

28 февраля 2023, 02:30

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Калмыцкий активист Батыр Боромангнаев прилетел из Казахстана в Монголию, где планировал запросить политическое убежище, но пограничники не выпустили его из аэропорта. Боромангнаев заявил, что силовики угрожали ему депортацией в Россию.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля 2022 года силовики обязали председателя калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева явиться в полицию для дачи объяснений за публикацию в соцсетях, в которой он сравнил Россию с нацистской Германией. В отношении его составлен протокол за мелкое хулиганство. По словам Боромангнаева, поводом стала публикация в соцсети о нацистской Германии и преследование связано с его политической позицией. 28 февраля того же года силовики принудительно доставили его в отдел полиции после того, как сфотографировал участника пацифистского пикета.

Калмыцкий активист Батыр Боромангнаев приехал в Монголию из Казахстана, чтобы запросить там политического убежища, однако дальше транзитной зоны международного аэропорта имени Чингисхана его не пропустили. Активист сообщил об этом на своей странице в соцсети Facebook* 27 февраля, отметив, что находится в аэропорту уже четвертый день.

"Все произошло из-за того, что срок моего российского паспорта истек за день до прилета, т.к. казахстанские власти меня задержали, хотя у меня был билет на 20.02.2023. 22.02.2023 он истек. В результате я был вынужден вылететь 23 февраля", - отметил активист.

По словам Боромангнаева, ему угрожает депортация. "Монгольские власти хотели меня депортировать в Казахстан, откуда я и прилетел. Удалось пока отбиться от служащих монгольской спецслужбы - контрразведки - хотели силой оттащить меня на самолет. Сразу стало понятно, что стараются выполнить долг - выгнать российского оппозиционера", - написал он.

Активист при этом отметил, что его "хватали, пытались тянуть, чуть куртку не порвали", но он "сопротивлялся немного". "Люди стали снимать - отстали. Но над головой часа 2 стояли. Один из офицеров сказал, что если буду сопротивляться и жаловаться, то отправят напрямую в Россию", - добавил Боромангнаев.

Затем, по его словам, стало известно, что его депортация отсрочена - "в обед поступил ответ из пограничной службы о том, что дают отсрочку до четверга".

Боромангнаев выразил недовольство действиями монгольских властей. "Не хотят запускать в страну российского оппозиционера, который против российской власти много лет отстаивал права своего ойрат-монгольского народа и других нерусских коренных, депортированных и малочисленных народов", - написал он.

В комментариях к его публикации один из пользователей отметил, что если дело только в просроченном паспорте, то "нужно ждать политического решения властей Монголии по предоставлению убежища". Однако Боромангнаев отметил, что, "кажется, нынешние власти на это не пойдут".

Монгольские волонтеры смогли пробиться к активисту только спустя сутки, они принесли ему еды. Волонтеры также провели акцию в поддержку Боромангнаева в аэропорту, пишет 27 февраля SOTA.

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