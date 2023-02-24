Активисты провели в Европе митинги в годовщину депортации вайнахов

24 февраля 2023, 08:20

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Представители чеченской диаспоры провели в Париже и Вене митинги по случаю 79-й годовщины сталинской депортации чеченцев и ингушей.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в Ингушетии прошли траурные мероприятия, посвященные 79-й годовщине депортации вайнахов. В Чечне официальных траурных мероприятий не проводилось, Рамзан Кадыров ограничился записью в телеграм-канале. Отсутствие траурных мероприятий в Чечне говорит о стремлении Кадырова не обострять обстановку накануне годовщины военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены в Чечне с 23 февраля на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров объяснял перенос траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. В 2022 году в 78-ю годовщину депортации памятных мероприятий в республике также не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях. День памяти и скорби с 2011 года оказался фактически подменен трауром по Ахмату Кадырову, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

В Париже прошли два митинга, посвященных годовщине депортации чеченского и ингушского народов, сообщил живущий в Европе историк и журналист Майрбек Вачагаев. "В митинге на площади Коломбиа (16 округ Парижа) приняли участие представители чеченской диаспоры, тему памяти о репрессиях в отношении вайнахов совместили с выступлением против российской [военной операции] в Украине", - написал он в ночь на 24 февраля в своем телеграм-канале "Чеченцы, диаспора, Европа".

Второй митинг был организован французской правозащитной ассоциацией Comité Tchétchénie, существующей с 1999 года и занимающейся просветительством и поддержкой чеченских беженцев, отметил Майрбек Вачагаев.

Также 23 февраля публичная акция чеченской диаспоры, посвященная годовщине депортации, прошла перед офисом ООН в Вене. Участники митинга держали баннеры и плакаты, рассказывающие о депортации вайнахов, рассказала одна из организаторов Роза Дунаева.

"Эта боль, наша память об утрате, о спланированном уничтожении более ста тысяч вайнахов и страданиях целых поколений, также является источником нашей силы. Потому, отдавая дань уважения жертвам депортации, важно видеть целостную, сущностную природу того безграничного зла, с которым наш народ столкнулся 79 лет назад", - процитировало издание "Кавказ.Реалии"* итоговую декларацию, которую зачитали Дунаева и представитель чеченской диаспоры в Швейцарии Лачин Мамишов.

Напомним, операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, была не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

При Сталине широко практиковались массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, что подтверждается множеством документальных свидетельств, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Власти Чечни призывали жителей республики отказаться от употребления термина "депортация", заменив его словами "выселение" или "репрессии". При этом опрошенные ранее "Кавказским узлом" аналитики отметили, что властям Чечни не удастся вычеркнуть из памяти народа дату начала депортации.

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