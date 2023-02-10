Двое военных из Адыгеи убиты на Украине

10 февраля 2023, 11:01

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В военной операции на Украине погибли военнослужащие Петр Точилкин и Иван Руденко, сообщил мэр Майкопа. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 22 жителей Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля администрация Майкопского района сообщила о гибели на Украине военнослужадего Александра Ступченко. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 20 жителей Адыгеи.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов вручил ордена Мужества родственникам военнослужащих Петра Точилкина и Ивана Руденко, погибших в военной операции, сообщает ИА "Адыгея сегодня".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 22 жителей Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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