Контрактник осужден во Владикавказе за уклонение от службы

04 февраля 2023, 20:06

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Военный суд во Владикавказе приговорил к шести месяцам содержания в дисциплинарной части контрактника Тимофея Шабурова, который после возвращения с Украины самовольно оставил службу и уехал на отдых.

Как писал "Кавказский узел", 22 января стало известно, что военный суд в Нальчике признал военнослужащего из Северной Осетии Тархана Мальсагова виновным в самовольном оставлении места службы и приговорил его к году и трем месяцам лишения свободы. Суд пришел к выводу, что Мальсагов в период мобилизации самовольно оставил войсковую часть и уехал домой.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владикавказский гарнизонный военный суд назначил полгода дисциплинарной части контрактнику Тимофею Шабурову, который на две недели оставил службу после возвращения из зоны военной операции на Украине, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно материалам дела, Шабуров был призван в армию, но позднее подписал контракт и участвовал в боевых действиях на Украине. После возвращения из зоны боевых действий он не прибыл к месту постоянной дислокации части во Владикавказе. В суде призывник объяснил, что после боевой командировки не был в отпуске и хотел отдохнуть. В часть Шабуров вернулся лишь через две недели, которые жил в Ессентуках, пишет издание.

Шабуров был обвинен по части 3 статьи 337 УК РФ 1 , указано в карточке дела на сайте суда. "Шабуров, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, действуя с прямым умыслом, желая отдохнуть от тягот и лишений военной службы, с целью временно уклониться от исполнения возложенных на него обязанностей военной службы, не явился к 8 часам 30 минутам 24 августа 2022 г. без уважительных причин на службу в войсковую часть №, дислоцированную в г. Владикавказе, и до 20 часов 6 сентября 2022 г. проводил время по своему усмотрению", - говорится в тексте приговора, размещенном 1 февраля в карточке дела.

Подсудимый вину признал, отметил судья. "Раскаялся в содеянном и дал показания, по своему содержанию соответствующие изложенному выше, показав, что после специальной военной операции не был в отпуске, хотел временно отдохнуть, решить проблемы с девушкой, после возвращения в часть извинился перед командиром", - указано в документе.

Виновность Шабурова подтвердилась также показаниями свидетелей и протоколом явки с повинной, которую суд счел смягчающим обстоятельством. "Определяя срок наказания, суд учитывает оставшийся срок военной службы по призыву, наличие инвалидности у родителей", - говорится в приговоре, которым Шабурову назначено полгода содержания в дисциплинарной воинской части.

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