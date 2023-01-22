Военный из Северной Осетии осужден за уклонение от службы

22 января 2023, 15:48

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Суд в Нальчике приговорил к году и трем месяцам колонии военнослужащего из Северной Осетии Тархана Мальсагова, признав его виновным в самовольном отъезде из части во время мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ была введена часть 3.1 статьи 337, предусматривающая до семи лет колонии за "самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гарнизонный военный суд в Нальчике признал военнослужащего из Северной Осетии Тархана Мальсагова виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ и приговорил его к году и трем месяцам лишения свободы, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно приговору, размещенному в карточке дела на сайте суда, 28 сентября 2022 года Мальсагов "в период мобилизации самовольно оставил войсковую часть" и уехал домой, а 11 октября вернулся к месту службы.

"Подсудимый Мальсагов виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью и в суде подтвердил, что 28 сентября 2022 г. он без уважительных причин самовольно оставил войсковую часть дислоцированную в <адрес>, и убыл к месту жительства семьи в <адрес>, поскольку желал отдохнуть и провести время с семьей. С указанного дня он стал находиться в данном населенном пункте, где проводил время с родственниками по своему усмотрению. При этом ему было известно о том, что 21 сентября 2022 г. на территории Российской Федерации объявлена частичная мобилизация. 11 октября 2022 г. он прибыл в войсковую часть № и заявил о себе, поскольку намерения вовсе уклониться от службы в армии не имел", - говорится в тексте приговора.

Версию обвинения подтвердили сослуживцы и отец Мальсагова, отмечается в документе. Ранее Мальсагов уже был осужден за нарушение уставных взаимоотношений "к содержанию в дисциплинарной воинской части на срок 6 месяцев" и не отбыл это наказание, поэтому суд решил, что "отбывание наказания подсудимому следует назначить в исправительной колонии общего режима".

"Меру пресечения Мальсагову Т. А.-Г. – наблюдение командования воинской части изменить на заключение под стражу. Мальсагова Т. А.-Г. взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ «Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике»", - указано в судебном акте.

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