26 января 2023, 04:11

Житель Астрахани оштрафован за пацифистские комментарии в "Одноклассниках"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Астрахани назначил штраф местному жителю Ифрату Хабибулину, сочтя его комментарии в социальной сети дискредитацией российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Трусовский суд Астрахани оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Ифрата Хабибулина, признав его виновным в дискредитации армии из-за комментариев в соцсети "Одноклассники", сообщило издание "Кавказ. Реалии"*.

Дело Хабибулина поступило в суд 13 января и было рассмотрено 23 января, следует из карточки дела на сайте суда. Там же 25 января был опубликован текст постановления по его делу.

Преследование астраханца инициировали оперативники центра "Э", изучившие его комментарии в "Одноклассниках" за период с начала марта по конец сентября. 12 января они опросили мужчину и тот "не отрицал свою причастность к размещению комментариев", которые, по мнению силовиков и суда, дискредитировали действия российских вооруженных сил на Украине.

В суд Хабибулин не явился, хотя был проинформирован о заседании и "в расписке указал, что вину в указанном административном правонарушении признает", говорится в документе.

Комментариями Ифрата Хабибулина или его представителя относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Суд отказался поверить в раскаяние новороссийского блогера Алибекова", "Житель Новошахтинска оштрафован за уклонение от военной службы", "Владикавказец оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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