Власти Сочи объявили о запуске туристического поезда в Гагру

02 января 2023, 17:37

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На период новогодних праздников из Сочи в Абхазию запущен туристический поезд, а с 3 января он будет начинать свой маршрут из Туапсе, сообщила администрация Сочи.

Как писал "Кавказский узел", спрос на отдых в межсезонье и зимой в Краснодарском крае ежегодно растет, сообщила 20 ноября 2022 года администрация Кубани. "В настоящий момент черноморские курорты загружены более, чем на 60%. В новогодние праздники заполняемость отелей ожидается на уровне 90%", - отметили краевые власти.

В дни новогодних праздников из Туапсе в Гагру через Сочи будет курсировать туристический поезд, сообщила сегодня администрация Сочи. "Отправиться в поездку из Туапсе можно будет с 3 по 8 января ежедневно. Сегодня поезд проследует по маршруту Сочи – Гагра. Обратные рейсы из Гагры в Туапсе состоятся со 2 по 7 января ежедневно, а 8 января по маршруту Гагра – Сочи", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.

Остановки предусмотрены на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. "Поездка по всему маршруту Туапсе – Сочи – Гагра занимает 5 часов 25 минут, в обратном направлении – 5 часов 40 минут", - отмечается в публикации.

Туристический поезд «Сочи» курсирует с 15 августа 2020 года, за это время он перевез более 130 тысяч пассажиров, уточнила администрация города. "Поезд выполнен в стилистике 1970-80-х годов, сегодня вагоны украшены в новогоднем стиле. При этом подвижной состав полностью соответствуют современным требованиям комфорта", - говорится в сообщении.

К 17.30 мск под публикацией размещено два комментария. "А по городу даже автобусы толком не ходят! Гуляйте, люди, вокруг своих домов!" – написала автор одного из них, Elena. "И вчера, и сегодня автобусы и маршрутки ходят, но не так часто, как в рабочие дни. У меня проблем с передвижением по городу не было", - возразила Anna Martynova.

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