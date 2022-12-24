Родители блогера Шевцова освобождены после задержания в Астрахани

24 декабря 2022, 14:45

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Защита нашла нарушения в протоколе задержания родителей блогера Василия Шевцова, и суд в Астрахани освободил их, не назначив наказания, сообщил сегодня Шевцов.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря блогер Василий Шевцов, покинувший Россию после объявления мобилизации, сообщил о задержании силовиками в Астрахани его родителей: 60-летнего Юрия Шевцова и 55-летней Галины Шевцовой. По словам Шевцова, силовики не позволили его сестре увидеться с родителями, причину задержания ей также не объяснили. Отец блогера во время последнего разговора сообщил, что его и супругу "забирают на допрос". Преследование близких блогер связал со своими публикациями.

Сегодня в 11.10 мск Юрий и Галина Шевцовы были отпущены из зала Ленинского райсуда Астрахани, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Василий Шевцов. "Их [родителей] прямо сейчас отпустили из суда. Удалось нанять адвоката, который их вытащил оттуда", - сказал он.

По словам Василия Шевцова, 23 декабря ему не удалось найти нового адвоката для родителей, а нанятый до этого адвокат никакой помощи не оказал. "Он [адвокат] ссылался на то, что его не пускают, и данные оперативной информации не разглашаются. У родителей так вообще не было доступа к связи. Их содержали в разных камерах вместе с бомжами", - сообщил блогер.

Василий Шевцов уехал из России 22 сентября. Его YouTube-проект "Каспийский браконьер", который позиционируется как "военно-политический канал", существует с сентября 2019 года и насчитывает 5,32 тысячи подписчиков. С сентября 2019 года до марта 2020 года канал обновлялся регулярно, затем последовал перерыв в публикациях. В октябре и ноябре 2022 года на канале опубликованы четыре видеоролика с пацифистскими лозунгами, критикой мобилизации и российского руководства.

По словам Шевцова, ему посоветовали местного адвоката Илова, и тот сегодня в суде представлял интересы родителей блогера. "Судить их пытались по [статье] КоАП 19.3 - неповиновение сотрудникам. Суд был в Ленинском районе города Астрахани. Никаких допросов никто с ними не проводил. Вышли ни с чем. По сути, их держали двое суток непонятно за что. Единственное, что услышали мои родители, как один из сотрудников при задержании назвал меня «крысеныш». Что подтверждает тот факт, что пришли из-за моей активности в сети", - заявил Василий.

По состоянию на 14.25 мск, на сайте Ленинского райсуда Астрахани нет информации об административном деле Юрия или Галины Шевцовых и о сегодняшнем заседании. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется на сайте суда.

Итоги заседания непонятны, поскольку родителей "просто отпустили, не предъявив им никаких обвинений и не выписав штрафа", отметил блогер. "Адвокат выявил, что протокол был оформлен с нарушениями, и судья вынес решение освободить моих родителей. Я это связываю с работой адвоката. Протокол задержания не дали. При получении вещей моя мама обнаружила, что в сумке отсутствуют деньги. Сейчас готовим заявление в Следственный комитет", - рассказал он.

Василий Шевцов отметил, что у его отца проблемы с сердцем, несколько лет назад ему делали в кардиологическом центре стентирование 1 , и он наблюдается у врачей. У Галины Шевцовой также проблемы со здоровьем, она «постоянно на таблетках», сказал он.

"Это был первый случай, когда из-за моих публикаций в сети к моим родителям пришли силовики. Мне писали ранее в сети [угрозы], но я не обращал внимания. Я их считал ботами и не придавал большого значения к этому", - сообщил Василий Шевцов.

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