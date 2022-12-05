Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

05 декабря 2022, 08:30

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Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за ухудшения погоды, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", последний раз ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге вводились 8 ноября. Тогда был введен запрет на движение грузовиков из-за ремонта дороги, в тот же день ограничения были сняты. 28 ноября власти Северной Осетии информировали, что на российско-грузинской границе скопились более 600 большегрузов.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за ухудшения погоды, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение для большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02 часов 10 минут 05 декабря 2022 года до особого распоряжения", – сообщается на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 07.40 мск на пункте пропуска, который расположен на въезде в Россию из Грузии, скопились грузовики, а также стоят несколько легковых машин. На пункте пропуска, расположенном на выезде из России в Грузию, разрешения на пересечение границы ожидают только водители легковых машин. При этом изображения с камер, которые показывают ситуацию на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, отсутствуют. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачная погода при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 6 декабря также ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -13 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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