Суд отказался признать незаконными общественные слушания по строительству химзаводов на Тамани

29 ноября 2022, 14:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Темрюкский районный суд оставил без удовлетворения иск жителей посёлка Тамань о незаконности проведения общественных слушателей по строительству химзаводов на Черноморском побережье. Решение суда будет обжаловано, сообщил адвокат Михаил Беньяш*.

Как писал "Кавказский узел", в Темрюке в мае начался судебный процесс по коллективному иску жителей Таманского сельского поселения о признании незаконным постановления главы района Федора Бабенкова о проведении общественных слушаний по проектной документации заводов по производству метанола, аммиака и карбамида группы компаний ОТЭКО, сообщила общественная организация "Гражданская инициатива против экологической преступности" на своем сайте. Иск был подан в марте 2022 года, под ним стоят 28 подписей жителей Таманского поселения. В нем активисты потребовали признать незаконным постановление главы об организации слушаний, а также бездействие, которое выразилось в "необеспечении дистанционного доступа к общественным обсуждениям по проектной документации заводов". В сентябре активисты заявили, что власти пытаются затянуть рассмотрение иска. Строительство заводов представляет опасность для экологии полуострова и поставит крест на развитии туризма, указали они.

В июле 2021 года обращение к президенту России против строительства на Черноморском побережье Кубани восьми химических заводов собрало более 10 тысяч подписей. Люди выразили опасения, что заводы нанесут непоправимый вред экологии, туристической сфере, виноделию. При проектировании заводов не учтено, что строительство будет вестись в сейсмоопасной и оползневой зоне, а это грозит катастрофой, указали тогда экологи. Жители Тамани сочли недостоверными представленные на общественных слушаниях прогнозы воздействия на окружающую среду восьми химических заводов, которые планирует построить компания ОТЭКО. Деятельность, которую ведет предприятие по перевалке нефтепродуктов, серы и угля, негативно сказывается на экологической ситуации на полуострове, заявили они.

Темрюкский суд под председательством судьи Коблева отказался удовлетворить иск жителей посёлка Тамань, сообщил сегодня адвокат Михаил Беньяш*.

"В 2021 году ОТЭКО провёл публичные слушания по проектной документации и материалам ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду - Прим. "Кавказского узла") указанных заводов. Однако уже после слушаний выяснилось, что проектная документация еще не изготовлена, а на обсуждение были представлены предварительные материалы и некая предпроектная документация. Какая конкретно, я вчера в процессе пытался выяснить, но представитель ОТЭКО ничего не мог пояснить по этому вопросу. Ответ на вполне обоснованные вопросы жителей, (среди которых и двое местных депутатов) сводился к тому, что извещение о том, что предметом слушаний является проект и законченные материалы ОВОС, является технической ошибкой", - написал Беньяш в своем Telegram-канале.

Он указал, что при это сама ошибка не устранена и, согласно показаниям представителя ОТЭКО в суде, протокол публичных слушаний будет отправлен в пакете документов на государственную экологическую экспертизу.

По словам адвоката, заседание суда 28 ноября продлилось около четырех часов, сегодня состоялись оглашение приговора, который заявители намерены обжаловать. "Нас ждёт долгий, выматывающий процесс и свою правоту мы конечно докажем", - указал Беньяш*.

Иск жителей Темрюка поступил в суд 22 февраля, однако был оставлен без движения. В марте суд принял к рассмотрению исправленную версию искового заявления. состоялись семь заседаний суда, заседания не раз переносились в связи неявкой в суд ряда лиц или ожиданием предоставления необходимых документов, следует из карточки дела на сайте Темрюкского районного суда.

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