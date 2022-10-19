Кубанцы отреагировали на особый режим просьбами усилить охрану школ и электростанций

19 октября 2022, 23:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на Кубани, где объявлен режим среднего уровня реагирования, вводиться пока не будут, а обстановка в регионе контролируемая, заявил губернатор региона. Пользователи соцсетей в ответ призвали губернатора усилить охрану школ и электростанций, напомнив о взрыве на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин установил сегодня в ряде регионов России, в частности в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим - "средний уровень реагирования", в остальных регионах Южного федерального округа введен "уровень повышенной готовности".

Средний уровень реагирования предоставляет расширенные полномочия главам регионов по обеспечению нужд армии. Также указ предусматривает в случае опасности "временное отселение жителей в безопасные районы", "введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней" и "ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра", указано в тексте документа, опубликованного сегодня на сайте Кремля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ограничения в связи с объявлением президентом среднего уровня реагирования на Кубани вводиться в ближайшее время не будут. "На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая, написал он в своих соцсетях.

В Telegram-канале Кондратьева комментарии отключены. На его странице "ВКонтакте" запись набрала к 23.15 мск 13 комментариев. "Усилить охрану КПП и электростанций не помешает. Да и с машинами надо бы", - отметила, в частности, Анна Иванова.

Сообщение губернатора было опубликовано и в официальном сообществе Краснодарского края в соцсети ВКонтакте", на которое подписаны 150 809 человек. К 23.15 мск пост набрал девять комментариев.

Пользователи усомнились в полном контроле над ситуацией."Все, что связанно со словами «полностью контролируется» то, по смыслам и действиям , мягко говоря не соответствует действительности", - указал Артём Хижников. "Главное, чтоб потом поздно не было... Всё контролируется, а мост взорвали", - отметила Жанна Шабалина. "И самолёт упал", - добавила Наталья Шашкова.

8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. Владимир Путин объявил взрыв на Крымском мосту терактом, после чего ФСБ 12 октября назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва. По делу о взрыве арестованы восемь человек.

Пользователь Людмила Иванисова предложила взять под особый контроль школы региона."Вениамин Иванович, большая просьба в это нелегкое время уделите особое внимание безопасности краснодарских школ", - написала она.

Подписчики Instagram*-паблика "Кубань 23", на который подписаны 312 тысяч человек, возмутились введением нового режима. Публикация о введении нового режима на территории области набрала к 23.15 мск 69 комментариев. "Уровень реагирования. Все новые термины нагромождают и что? А ничего. Главное по максимуму сделать,чтобы все было непонятно и делать что захотят", - отметила alyona_sochifornia. "Оно нам надо? Жили себе спокойно", - написала bog__sveta. "Всех устраивает это? Или что? Кому это всё нужно", - спросил roman77099.

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