Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстрелах на границе

16 октября 2022, 13:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военные обстреляли приграничные позиции, не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском, Лачинском и Товузском районах.

Минобороны Азербайджана распространило информацию, не соответствующую действительности, заявило сегодня Минобороны Армении. "Подразделения Вооруженных сил Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Ведомство также упрекнуло азербайджанскую сторону в попытке "искусственно создать напряженность на границе", отмечается в публикации, переведенной на русский язык "Кавказским узлом".

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на 13 сентября, а вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

С 20 сентября Армения и Азербайджан продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 15 октября Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат на армяно-азербайджанской границе, сообщило Минобороны Армении. Азербайджанские солдаты были вынуждены открыть ответный огонь после обстрела со стороны Армении, заявило оборонное ведомство Азербайджана.

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