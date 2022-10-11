11 октября 2022, 06:24

Вице-мэр Волжского осужден за злоупотребление полномочиями

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил заместителя главы Волжского Виктора Сухорукова к трем годам колонии. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которого город недополучил 39 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года вице-мэр города Волжского Виктор Сухоруков был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был задержан после обысков в мэрии Волжского. Суд отправил Сухорукова под домашний арест.

Приговор заместителю главы Волжского Виктору Сухорукову вынес Волжский городской суд, пишет 10 октября "Коммерсант".

Суд признал, что по указанию Сухорукова сотрудники администрации Волжского не принимали участие в деле о взыскании с местной компании долгов по договору аренды. В результате иск был оставлен без рассмотрения, компания обанкротилась, а город не получил платежей за аренду на 39 миллионов рублей.

Виктор Сухоруков также лишен возможности занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения. Свою вину он не признал. Арест на его имущество сохранен до рассмотрения гражданского иска прокуратуры по возмещению ущерба, информирует 102.ru.

Комментариями Сухорукова и его адвокатов по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Музраев назвал протокол обыска сфальсифицированным", "Руководство завода в Волгограде осуждено за хищение 8,5 миллиарда", "Глава Михайловки получил условный срок за злоупотребление полномочиями".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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