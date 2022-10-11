Вице-мэр Волжского осужден за злоупотребление полномочиями

11 октября 2022, 06:24

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Суд приговорил заместителя главы Волжского Виктора Сухорукова к трем годам колонии. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которого город недополучил 39 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года вице-мэр города Волжского Виктор Сухоруков был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был задержан после обысков в мэрии Волжского. Суд отправил Сухорукова под домашний арест.

Приговор заместителю главы Волжского Виктору Сухорукову вынес Волжский городской суд, пишет 10 октября "Коммерсант".

Суд признал, что по указанию Сухорукова сотрудники администрации Волжского не принимали участие в деле о взыскании с местной компании долгов по договору аренды. В результате иск был оставлен без рассмотрения, компания обанкротилась, а город не получил платежей за аренду на 39 миллионов рублей.

Виктор Сухоруков также лишен возможности занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения. Свою вину он не признал. Арест на его имущество сохранен до рассмотрения гражданского иска прокуратуры по возмещению ущерба, информирует 102.ru.

Комментариями Сухорукова и его адвокатов по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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