Судейский молоток. Фото: Елена Синеок, Юга.ру

14 сентября 2022, 12:05

Астраханец наказан за призывы к терроризму в соцсети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Астрахани признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оштрафован на 360 тысяч рублей.

По данным управления ФСБ, житель Астрахани 1975 года рождения разместил в социальной сети комментарий с призывом к террору. Он был обвинен по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к террористической деятельности, совершенные с использованием интернета).

Южный окружной военный суд назначил жителю Астрахани штраф в размере 360 тысяч рублей и запретил в течение 1,5 года администрировать сайты, пишет со ссылкой на УФСБ по региону "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что житель Волгограда осужден за экстремистские высказывания в интернете. Он приговорен к лишению свободы на полтора года в колонии-поселении за призыв к расправе над чиновниками, сообщили 13 сентября в УФСБ по Волгоградской области.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд в Волгограде не нашел экстремизма в песне "Про ислам", "Житель Волгоградской области оштрафован за пацифистский пост в соцсети", "Отчет о задержании экстремистов вызвал скепсис у волгоградских аналитиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 сентября 2022, 11:16

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