Отсутствие конкурентов из внепарламентских партий сказалось на итогах выборов в Северной Осетии

14 сентября 2022, 07:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Победа "Единой России" на выборах в парламент Северной Осетии была ожидаема, считают политолог Артур Бязров, блогер Алик Пухаев и журналист Руслан Тотров. По их мнению, "Коммунисты России", "Партия роста" и "Новые люди", которых не допустили до выборов, могли бы составить конкуренцию прошедшим в парламент партиям.

Как писал "Кавказский узел", на выборах в парламент Северной Осетии "Единая Россия" получила 67,8% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 14,27%, КПРФ - 12,35%, менее 3% голосов получили партия "Родина" и ЛДПР. "Единая Россия" получила в парламенте 51 мандат, "Справедливая Россия" и КПРФ - соответственно 10 и девять мандатов, объявил ЦИК республики.

С 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходили местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов Заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Северной Осетии, наряду с выборами депутатов парламента, проходили также выборы депутатов в Кировском и Моздокском районах, а также глав 62 поселений и депутатов 86 собраний в поселениях.

Политолог Артур Бязров считает, что результаты выборов в Северной Осетии были ожидаемыми. "Не первый год на выборах лидирует «Единая Россия». Вопрос был только в том, сколько она наберет — 50 ли 60%», - заявил он 13 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что серьезных скандалов на выборах зафиксировано не было. Что касается трех партий, снятых с выборов, то, по мнению Бязрова, «Коммунисты России» могли набрать 1-2%, в основном за счет того, что их путали с КПРФ. Две остальные партии - "Партия роста" и "Новые люди", руководителей которой политолог назвал «амбициозными людьми», по его мнению, вполне могли пройти в республиканский парламент.

При этом к выборам в Северной Осетии не были допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". "Партия дела" обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи, но жалоба не была удовлетворена. Партия "Новые люди" также оспорила отказ в регистрации кандидатов в суде, но Верховный суд республики, а затем Верховный суд России отказались удовлетворить жалобу. "Коммунисты России" также обжаловали недопуск на выборы.

Блогер Алик Пухаев также отметил, что результаты выборов были «в принципе, ожидаемыми». «Заранее говорили, что «Единая Россия» возьмет не менее пятидесяти мест (т.е. около 70% голосов). И основная борьба между единороссами шла за то, чтобы попасть в число этих пятидесяти человек», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Было ожидание, что «Справедливая Россия» сможет противостоять «Единой России». У них была самая сильная предвыборная кампания. И, видимо, такой исход выборов заставил кого-то во власти понервничать и решить разбавить справедливороссов коммунистами. Когда уже посчитали 30-40% бюллетеней, число голосов, отданных за КПРФ, фактически провалившую предвыборную кампанию, неожиданно резко выросло и сравнялось с количеством голосов , отданных за «Справедливую Россию», - отметил блогер.

По оценке Пухаева, реальный рейтинг «Единой России» в республике составляет 30-35%, а «Справедливая Россия» благодаря своей активной кампании могла бы взять большинство в парламенте.

Блогер также подчеркнул, что кампания была настолько неяркой, что если бы не агитация «Справедливой России», многие жители республики просто не знали бы, что в регионе проходят выборы.

Что касается снятых с выборов партий, то блогер заметил, что у партии «Новые люди» был реальный шанс преодолеть избирательный барьер. «Вопрос только в том, смогла бы она пролоббировать перед властями республики сохранение этого результата», - отметил он.

«Коммунисты России» и Партия роста также, по оценке Пухаева, могли бы пройти в парламент за счет высокого антирейтинга «Единой России».

Политический редактор интернет-СМИ «Основа» Руслан Тотров заявил, что не отказывается от сделанного ранее заявления о том, что явка будет низкой. «Достаточно посмотреть видеоролики, сделанные многочисленными наблюдателями, чтобы понять, что явка в 70% - это мечты партии власти. Я говорил, что ИК придется попотеть, чтобы «натянуть» цифры, и они это сделали. Применяемые ими технологии опробованы настолько хорошо, что им удалось изобразить результат «70 на 70» - явка 70%, и 70% пришедших голосуют за «Единую Россию». При этом старые примитивные «карусели» уходят в прошлое. И хотя кое-где бюджетников и заставляют ездить и по 3-5 раз голосовать <...>, но это уже рудименты. Сейчас достаточно манипуляций с явкой, для противодействия которым нужно, чтобы были наблюдатели, регулярно выдающие в прямой эфир точны цифры явки, как это было на выборах в Южной Осетии в прошлом году», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сами выборы Тотров оценил негативно, заметив, что лучшее определение кампании, которое он слышал - «цыганский размах, только без медведей».

Эксперты выразили сомнение, что «Справедливой России» удастся добиться обжалования нарушений на выборах. Артур Бязров прокомментировал заявление лидера республиканского отделения партии Фадзаева о "беспределе" на выборах. По его словам, слухи о нарушениях есть, "но они охватывали один или несколько участков, и явно не были повсеместными".

Алик Пухаев выразил сомнение, что «Справедливая Россия» будет действительно оспаривать результаты выборов. «Да, Фадзаев сделал это заявление. Но одновременно появилась его фотография с [главой республики Сергеем] Меняйло, что говорит о том, что он не намерен всерьез ссорится с властями», - заявил блогер.

Руслан Тотров также достаточно скептично отнесся к планам «Справедливой России» подать в суд. "Я участвовал в выборах 2017 года, и тогда, несмотря на массу добытых нами материалов о нарушениях, все было спущено на тормозах. У меня нет сомнений, что и в этот раз все будет точно также», - заключил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью).