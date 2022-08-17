Два человека остаются пропавшими без вести после взрыва в «Сурмалу»

17 августа 2022, 07:56

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Установлена личность пятнадцати из шестнадцати погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Без вести пропавшими числятся два человека, сообщило МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. В этот момент в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. В списках пропавших без вести остаются три человека, пожар в торговом центре полностью потушен, сообщили в МЧС.

Без вести пропавшими при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване числятся два человека, сообщило 16 августа информагентство «Новости-Армения» со ссылкой на главу МЧС Армении Армена Памбухчяна.

Памбухчян отметил, что родственники числящейся пропавшей без вести гражданки России связались с нею и выяснилось, что "она перенесла операцию при других условиях" и находится в больнице.

Количество жертв неизменно - 16 человек, из них установлена личность 15 человек. «Если личность последнего (погибшего) будет установлена, без вести пропавшим будет считаться один человек», - сказал глава МЧС.

По сведениям МЧС, в результате взрыва пострадали 62 человека, в том числе дети, которые были госпитализированы в различные медцентры столицы. По данным на 16 августа на стационарном лечении остаются 7 граждан, остальные выписались после получения медпомощи. Поисково-спасательные работы ведутся на территории площадью в 1 га.

"Кавказский узел" писал ранее, что премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил 17 и 18 августа днями траура в память о погибших в торговом центре "Сурмалу".

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