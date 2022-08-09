09 августа 2022, 13:56

Два солдата ранены в Нагорном Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактники Гурген Даниелян и Артур Арушанян получили ранения в результате несоблюдения правил обращения с оружием, их состояние оценивается как тяжелое, сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха.

Двое военнослужащих-контрактников пострадали 8 августа в результате несоблюдения правил обращения с оружием (детонатором), сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха. 

Ранения получили Гурген Даниелян и Артур Арушанян, их состояние оценивается как тяжелое. Ведется следствия для выяснения обстоятельств происшествия, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Армии обороны в соцсети Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля на боевой позиции было обнаружено тело девятнадцатилетнего армянского срочника Арсена Манукяна с огнестрельным ранением. Следователи задержали сослуживца солдата-срочника и попросили прокуратуру возбудить дело о доведении до самоубийства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сотрудник Соткского рудника ранен при обстреле", "Минобороны Армении сообщило о гибели солдата на границе с Азербайджаном", "Минобороны Армении сообщило о гибели раненного при обстреле солдата".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 августа 2022, 14:26

09 августа 2022, 14:08

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