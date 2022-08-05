Центризбирком Северной Осетии отказался регистрировать «Партию дела» на выборы

05 августа 2022, 05:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Центральная избирательная комиссия Северной Осетии - Алании приняла решение отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты парламента республики седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической партии «Партия дела». Причиной названы сбор подписей в здании почты, к самим подписям у ЦИК также возникли претензии.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля стало известно, что Центризбирком Северной Осетии отказался заверить списки кандидатов для участия в выборах депутатов республиканского парламента от партий "Новые люди" и "Коммунисты России" из-за допущенных нарушений. Обе партии обжаловали решение избиркома и потребовали заверить их списки.

Центризбирком Северной Осетии на заседании 4 августа принял решение отказать в регистрации списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением «Партии дела». Отделению "Партии дела" и возглавляющему его Артуру Хадзарагову вменялась ст. 5.47 КоАП России (сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах; максимальное наказание - административный штраф на граждан в размере до двух тысяч рублей; на должностных лиц - до трех тысяч рублей; на юридических лиц - до двадцати тысяч рублей), а именно в помещении «Почты России», где осуществляется выдача заработной платы, пенсий, пособий и других соцвыплат, сообщило 4 августа издание e-osetia.ru.

При рассмотрении административного дела заместитель начальника отделения почты Ирина Гурциева, допрашиваемая в качестве свидетеля, заявила, что ни Артур Хадзарагов, ни другие сотрудники отделения партии никогда не заходили в помещение почты и не занимались сбором подписей. Также она отметила, что здание, где располагается отделение «Почты России», не принадлежит почте.

«Наше помещение, где мы работаем, обособлено. Почта - изолированное помещение, она занимает свою территорию, которую арендует и не связана с другими помещениями. Хадзарагов не находился на почте ни до, ни во время, ни после (тех дней, когда осуществлялся сбор подписей). В этом здании много помещений, которые может арендовать кто хочет», - сказала она.

Свидетель также сообщила, что в отделении почты не осуществляется выдача денежных пособий, пенсий и иных соцвыплат, что являлось основным аргументом для возбуждения административного дела.

Напомним, в отношении Артура Хадзарагова был составлен административный протокол по анонимному сообщению о том, что якобы он осуществляет сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов на выборы в парламент республики в запрещенном месте - помещении «Почты России».

Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии седьмого созыва и выборах в органы местного управления на территории республики будет проходить 10-11 сентября, говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.