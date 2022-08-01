Защита потребовала смягчить меру пресечения Агвану Овсепяну

01 августа 2022, 23:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита бывшего генпрокурора Армении Агвана Овсепяна, арестованного по делу о взятках и отмывании денег, сообщила о резком ухудшении его здоровья и попросила о созыве срочного судебного заседания с целью добиться смягчения ему меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", Агван Овсепян был арестован 7 сентября 2021 года по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Следствие считает, что, будучи генпрокурором в 2004-2013 годах и председателем Следственного комитета в 2014-2018 годах, Овсепян управлял несколькими предприятиями, получил взятку, эквивалентную 380 тысячам долларов, присвоил имущество на 1,6 миллиона долларов и легализовал полученные преступным путем 2,6 миллиона в долларовом эквиваленте. Овсепян вину не признал. 28 июля стало известно о его госпитализации

Состояние здоровья Агвана Овсепяна резко ухудшилось в медцентре "Измирлян", куда он был госпитализирован с критическими показателями сахара в крови, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эрик Алексанян.

Со слов адвоката, врачи провели обследование, по итогам которого у Агвана Овсепяна выявлены многочисленные хронические осложнения, вызванные декомпенсацией сахарного диабета. "Есть большой риск, что сахар поднимется и больше, что может ввести Овсепяна в кому, и это серьезная угроза для его жизни", - отметил Алексанян.

Адковат добавил, что защита в связи с таким резким ухудшением состояния здоровья Овсепяна подала ходатайство в суд об изменении ему меры пресечения в качестве ареста и просит суд срочно рассмотреть это ходатайство.