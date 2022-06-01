Колл-центр для паломниц начал работу в Дагестане

01 июня 2022, 03:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для жительниц Дагестана, которые собираются совершить хадж, начал работу колл-центр, где прошедшие специальные курсы преподавательницы женского образовательного центра "Гьидаят" ответят на вопросы о совершении паломничества и подготовке к нему.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля стало известно, что Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для российских мусульман. Совершить паломничество в Мекку в этом году смогут 11 318 мусульман из России. После отмены антиковидных ограничений выросло число мусульман, желающих совершить в этом году хадж из регионов ЮФО и СКФО, но рост спроса на путевки произошел на фоне двукратного сокращения квоты на хадж, сообщили представители муфтиятов и хадж-оператора "Марва-тур". Дагестану в российской квоте на хадж выделено 4550 мест, которые, по данным на 25 мая, были уже заполнены.

В 2020 году власти Саудовской Аравии объявили об отмене паломничества из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. Число участников хаджа было сокращено с 2,5 миллиона до 10 тысяч, паломничество совершили только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты было предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. В 2021 году Саудовская Аравия также ограничила паломничество из других стран в связи с пандемией коронавируса.

В Дагестане начал работу колл-центр для женщин, которые собираются в паломничество в Мекку. На их вопросы ответят преподавательницы женского образовательного центра "Гьидаят", которые несколько месяцев учились на специальных курсах повышения квалификации по каноническим вопросам хаджа. По окончании курсов преподавательницы сдали экзамен и получили сертификаты. Видеоролик о call-центре опубликован на официальном Telegram-канале муфтията Дагестана 31 мая.

По словам руководителя женского направления отдела просвещения при муфтияте Загры Исмаиловой, некоторые из преподавательниц, прошедших курсы, отправятся в хадж. "Девочки, которые прошли курс, часть из них отправится в хадж для поддержки наших паломниц, женщин, часть остается здесь. Они будут отвечать на вопросы, которые будут поступать на горячую линию", - сказала она.

Работа колл-центра заключается в информационной поддержке по обрядовым вопросам, которые возникают у паломниц как во время нахождения в поездке, так и при подготовке в хаджу. Вопросы можно задать, позвонив по номеру 8 988 690 53 65. Горячая линия работает ежедневно с 08.30 до 17.00 мск, воскресенье - выходной, пишет РИА "Дагестан".

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