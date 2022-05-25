Суд отказал росгвардейцам из Кабардино-Балкарии в восстановлении на службе

25 мая 2022, 23:45

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Нальчикский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая иск с требованием признать незаконным увольнение с военной службы 115 сотрудников Росгвардии поступил в Нальчикский гарнизонный военный суд. Сотрудники Росгвардии заявили, что не нарушили условия контракта, так как командование не отдавало приказа продолжать боевые действия. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил адвокат Андрей Сабинин.

Нальчикский гарнизонный военный суд сегодня отказал в удовлетворении иска 115 бывших сотрудников Нацгвардии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла".

Заседание прошло в закрытом режиме, передал корреспондент "Кавказского узла".

В приказе об увольнении одного из росгвардейцев, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что бойцы нарушили положения статьей 16, 17 и 18 устава внутренней службы, федеральный закон "О статусе военнослужащего" и ряд других нормативных актов. Нарушение выразилось в отказе продолжать участие в выполнении служебно-боевых задач, в связи с чем к ним было применено дисциплинарное взыскание – досрочное увольнение с воинской службы в связи с нарушением условий контракта, указано в документе. В приказе командира причиной увольнения указаны "низкие морально-деловые качества […] неспособность выполнять боевые задачи".

В статье 16 устава о воинской службе приводятся основные обязанности военнослужащего, в том числе "быть верным военной присяге", "строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации,(...) беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников); (...) дорожить воинской честью и боевой славой вооруженных сил, своей воинской части, честью своего воинского звания. В статье 17 указано, что "военнослужащий должен быть честным, храбрым, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу, защищать командиров (начальников) в бою, оберегать боевое знамя воинской части". Статья 18 обязывает военнослужащих "проявлять патриотизм, способствовать укреплению мира и дружбы между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов".

"Кавказский узел" также писал, что 6 мая во Владикавказском гарнизонном военном суде состоялось предварительное заседание по иску 25 уволенных бойцов Росгвардии, которые сочли увольнение незаконным. Прокурор ходатайствовал о том, что процесс проходил в закрытом режиме с целью неразглашения гостайны и личных данных истцов. Несмотря на возражения адвоката и заявителей, судья решил закрыть процесс.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили их. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца. 1 апреля Прикубанский райсуд Краснодара 1 апреля по просьбе представителя Росгвардии передал в краевой суд дело трех бойцов, оспоривших увольнение за отказ ехать на Украину. Адвокат росгвардейцев счел неубедительными доводы ведомства о том, что в деле есть сведения, содержащие государственную тайну. 18 апреля адвокат обжаловал решение передать дело в краевой суд.

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