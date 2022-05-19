Водители раскрыли в суде схему вымогательства на предприятии в Чегеме

19 мая 2022, 17:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Директор чегемского автотранспортного предприятия Аслан Четбиев требовал от водителей по 17 тысяч рублей за право работать на маршрутах, следует из обнародованных судом показаний потерпевших. Четбиева вынудили требовать деньги, указали подсудимый и его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая стало известно, что руководитель МУП "Чегемское пассажирское автотранспортное предприятие" (ЧПАТП) признан виновным в получении взяток и мошенничестве с зарплатами сотрудников и приговорен к 3,5 года колонии строгого режима со штрафом в 3,5 миллиона рублей.

Суд освободил главу ЧПАТП от дальнейшего лишения свободы

Чегемский райсуд признал бывшего директора ЧПАТП Аслана Четбиева виновным в 21 эпизоде получения взяток, 49 эпизодах вымогательства взяток и в трех эпизодах мошенничества. От основного наказания - лишения свободы - суд обвиняемого освободил, посчитав, что он отбыл этот срок, находясь под домашним арестом с 2018 года, следует из текста приговора, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно документу, Четбиев был принят на должность директора Чегемского ПАТП 8 апреля 2017 года распоряжением главы районной администрации. В 2017 году Чегемское ПАТП выиграло открытый конкурс Минтранса Кабардино-Балкарии и получило лицензию на перевозки по маршрутам между населенными пунктами Чегемского района и Нальчиком.

В декабре 2017 года Аслан Четбиев от имени предприятия заключил с частниками, имеющими свои пассажирские маршрутные такси либо работающими по найму, 59 договоров о предоставлении 127 квот на пассажирские перевозки. При этом он потребовал у водителей передать ему по 17 тысяч рублей за каждую предоставленную квоту, пригрозив, что иначе расторгнет договоры, лишив их работы и заработков.

"В феврале 2018 года Четбиев указал контролеру предприятия найти причины для отстранения нескольких водителей от выезда на маршрут. Во избежание проблем семеро водителей передали Четбиеву по 17 тысяч рублей", - говорится в приговоре.

Получить еще 49 взяток Четбиев не успел, так как был задержан. В суде он не признал себя виновным. Подсудимый пояснил, что давал указания не выпускать водителей на линию с техническими неисправностями автомашин или из-за нездоровья водителя, а не потому, что требовал по 17 тысяч рублей за квоту.

Водители озвучили в суде подробности требований директора

Большая часть водителей подтвердили в суде, что за право работать на маршруте нужно было платить по 17 тысяч рублей. Часть водителей при этом заявили, что у них никто ничего не требовал.

Директор требовал по 17 тысяч рублей с каждого водителя и дал указание не выпускать на маршрут ежедневно по 5-6 машин, чтобы водители поняли серьёзность его намерений, заявил в суде один из водителей. Достаточно было найти три нарушения, чтобы расторгнуть договор и лишить водителя квоты, рассказал он.

Другой водитель рассказал, как зашел к Четбиеву и сообщил, что для него это неподъемная сумма, поскольку у него больной ребенок, но директор не захотел его слушать и говорил, что деньги он собирает не для себя.

Еще один водитель рассказал, что раньше они заключали контракты с Минтрансом республики, а Чегемское ПАТП предоставляло лишь диспетчерские услуги: врач проводил медосмотр водителей, механики осматривали автомашины, после чего машина выпускалась на маршрут. Накануне конкурса директор ПАТП попросил всех водителей оформить автомашины как арендованные этой организацией, пообещав, что после того, как выиграет конкурс, заключит договора со всеми водителями, кто работает на этих маршрутах. В начале января 2018 года Четбиев организовал собрание и заявил, что каждый водитель за каждую квоту должен заплатить по 17 000 рублей, а те, кто не заплатят, могут остаться без квоты, рассказал в суде водитель.

Далее из показаний водителей следует, что, поговорив между собой, они решили обратиться в полицию. Сотрудники полиции дали одному из них диктофон и помеченные купюры. При получении денег Четбиев был задержан, на его столе был найден сверток с помеченными деньгами.

Защита настаивает, что Четбиева вынудили требовать деньги

В приговоре также приводится содержание телефонных разговоров Четбиева с водителями, из которых следует, что деньги директор собирал для кого-то другого. "Не нужны мне их деньги. Я ещё раз говорю, это не от меня идёт, мне это не нужно. Я уже не знаю, я им и так объясняю, и этак объясняю, ради бога работайте, кормите своих детей, я вас не трогаю. Делайте, что я говорю, и всё", - приводится в приговоре фрагмент слов Четбиева.

"Мне ничего не надо, еще раз говорю. Мне от этого мне не холодно и не жарко. Это не мне достанется", - также сказал Четбиев. "Я вам передал, хотите собирайте, хотите не собирайте. Я ещё раз говорю, я ни против вас, ни против них не пойду. И насильно ни у кого ничего брать не буду", - говорится в другом фрагменте его цитат.

5 февраля 2021 года МУП «Чегемское пассажирское автотранспортное предприятие» было ликвидировано. Его функции переданы ООО «Кат-Сервис», следует из документа.

Аслан Четбиев – порядочный человек, которого подставили непорядочные люди, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фатима Хагажеева, которая представляла интересы Четбиева в суде. "Он ветеран МВД, участник боевых действий, имеет много наград, отлично характеризуется. Этот МУП он получил с долгами и вывел его [из кризиса]. Многим помог, обеспечив работой. Четбиев по своей инициативе ни за что не стал бы такими вещами заниматься", - сказала адвокат, добавив, что приговор пока не обжалован.

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