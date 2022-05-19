Стычка между силовиками и протестующими произошла в Ереване

19 мая 2022, 11:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции протеста в Ереване вступили в стычку с силовиками после того, как полиция отказались освободить после задержания одного из активистов. Оппозиция продолжает проводить в городе шествия и анонсировала митинг.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиция с 25 апреля проводит в Армении акции протеста, в том числе в Ереване. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Полиция подвергает участников протеста задержаниям. Так, за день 18 мая приводу в полицию были подвергнуты 364 человека. Сегодня утром оппозиционеры возобновили в столице Армении акции неповиновения.

В Ереване между участниками протестов и полицией произошли столкновения после того, как силовики задержали одного из активистов. Оппозиционеры преградили путь полицейскому автобусу, в который был помещен задержанный, и потребовали его освободить. После стычки силовиков с демонстрантами он остался в автобусе, информировало сегодня РИА "Новости".

Активисты продолжают проводить в Ереване шествия, в частности они проходят от площади Гарегина Нжде, от церкви Сурб Хач на проспекте Комитаса, от памятника Давиду Сасунскому, второго массива Нор Норка, 15-го квартала, от перекрестка улиц Ленинградян-Себастия и площади Франции. На 19.00 по местному времени (18.00 мск) оппозиция запланировала митинг, передал Aysor.am.

Напомним, 18 мая в ходе акции протестов оппозиционеры перекрывали улицы и автомобильное движение в разных частях Еревана. Были задержаны свыше десятка участников акции неповиновения, парализовавших работу метро в столице Армении. Позже все станции метро возобновили работу в штатном режиме. Противники властей Армении начали акции протеста 25 апреля после того, как Никол Пашинян заявил готовность "снизить планку" по вопросу о статусе Нагорного Карабаха.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.