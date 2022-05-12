Правозащитник оспорил идею назвать улицу в Элисте в честь Александра Захарченко

12 мая 2022, 06:57

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Идея присвоить имя главы ДНР Александра Захарченко улице в Элисте противоречит установленному регламенту, согласно которому наименование элистинских улиц должны отражать местные обычаи и традиции, а Захарченко не имеет отношения к Калмыкии, заявил правозащитник Семен Атеев. Он обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность этой инициативы.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что одна из улиц Элисты будет названа именем бывшего главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в ответ на инициативу увековечить в Мариуполе имя погибшего в Донбассе уроженца Калмыкии Андрея Кунакова. Элистинцы раскритиковали идею присвоить улице города имя Захарченко. Называть улицы в регионе нужно в честь героев из числа местных жителей, заявили критики идеи.

Идея присвоить имя Захарченко элистинской улице противоречит положению "о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов планировочной структуры города Элисты", принятому Элистинским городским собранием 19 июня 2014 года, указал правозащитник Семен Атеев в своем обращении к главе Калмыкии Бату Хасикову, главе администрации Элисты Шафрану Тепшинову и прокурору города. Три заявления с одинаковым содержанием Атеев передал в соответствующие приемные 11 мая. Копия текста обращения есть в распоряжении "Кавказского узла".

Правозащитник в частности в нем подчеркнул, что Захарченко не имеет связи с историей и культурой калмыцкого народа, и не имеет отношения к Элисте – столице Калмыкии. "Так же, как не имеет никаких заслуг перед нашей республикой и ойрат-калмыцким народом. У нас есть свои герои!" – указал Атеев в своем обращении. Также он призвал главу Калмыкии "отказаться" от идеи присвоить одной из улиц Элисты имя бывшего главы ДНР.

К своему заявлению правозащитник приложил текст решения Элистинского горсобрания, в котором расписан порядок присвоения наименований улицам города. "Наименования должны иметь историко-культурное, географическое содержание, отражать местные обычаи и традиции; присвоение наименования элементам планировочной структуры в честь выдающихся людей, общественных и государственных деятелей может производиться только посмертно в целях увековечения их памяти", – сказано в положении о порядке присвоения имен.

Ходатайства о присвоении наименований "могут вноситься администрацией города Элисты, общественными объединениями, трудовыми коллективами предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории города Элисты, а также инициативными группами граждан города Элисты не менее 10 человек", – отмечено в документе городского собрания.

Согласно утвержденному регламенту, ходатайство должно быть обосновано историческими документами, эти материалы рассматривает комиссия по топонимике администрации Элисты и в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения направляет протокол в городское собрание.

Заявление Хасикова о скором присвоении элистинской улице имени Захарченко имеет признаки самоуправства, считает Семен Атеев. "Я направил по трем адресам одинаковые обращения, при этом в заявлении на имя прокурора Элисты дописал, что прошу проверить законность действий главы Калмыкии. Хасиков не должен делать такие заявления. У нас муниципалитеты отделены от государственной власти. Наименование улиц – это вообще не компетенция главы республики. А он заявляет о присвоении имени Захарченко, как о свершившемся факте. Это нарушение процедуры", – сказал Атеев корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, присвоение элистинской улице имени бывшего главы ДНР – "это унижение чести и достоинства ойрат-калмыцкого народа", заявил Атеев. "Это мы, элистинцы, должны решать, кто достоин, а кто нет. Для Хасикова, может, Захарченко и герой, а для меня – нет. А тут 8 мая появляется объявление о голосовании (РИА "Калмыкия", на площадке которого проводилось голосование, опубликовало опрос 7 мая в 23.13 мск – прим. "Кавказского узла"), и уже 9 мая выясняется, что какие-то анонимные личности якобы проголосовали за Захарченко. Каждый гражданин муниципалитета имеет право знать: кто конкретно выступил с инициативой, какие были у них обоснования, где с этими материалами можно ознакомиться? Этот вопрос должен обсуждаться не только с общественностью, но и со специалистами: историками, юристами", – подчеркнул правозащитник.

По мнению Атеева, прикрываясь просьбой жителей Элисты, чиновники выполняют указание Кремля.

В Элистинское горсобрание документов по поводу наименования улицы Элисты в честь Захарченко пока не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата городского собрания 11 мая.

Сотрудник отдела по связям с общественностью администрации Элисты не предоставил сведения о том, работает ли уже комиссия по топонимике с ходатайством инициаторов присвоения элистинской улице имени бывшего главы ДНР. Он попросил корреспондента "Кавказского узла" направить письменный запрос на получение информации.

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