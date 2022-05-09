Аналитики сочли невозможным приход к власти в Южной Осетии нелояльных Москве сил

09 мая 2022, 01:24

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Все политические силы в Южной Осетии исторически ориентированы на Россию, и у Москвы нет оснований беспокоится об исходе выборов в Цхинвале, отметили журналисты Мурат Гукемухов и Руслан Тотров. По их мнению, власти России не считают первоочередным вопрос присоединения Южной Осетии. В стране фактически невозможен нелояльный России президент, считает юрист Александр Сергеев.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая в Южной Осетии прошло голосование во втором туре президентских выборов. Явка избирателей составила 68,2 процента. Кандидат Алан Гаглоев заявил, что более половины проголосовавших избирателей отдали голоса ему. Действующий президент Анатолий Бибилов поздравил Гаглоева с победой во втором туре после того, как ЦИК озвучил предварительные результаты голосования.

Во второй тур выборов президента вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 10 апреля 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Любой президент Южной Осетии по определению будет являться пророссийским, поскольку все признание независимости этого молодого государственного образования строится на позиции России, считает политический редактор издания «ОсНова» Руслан Тотров.

«В нынешних геополитических условиях президент Южной Осетии просто по определению лоялен России, обратное - оксюморон. Поскольку кроме России и ее ближайших сателлитов никто признавать наше государство-Аланию не стремится. Подчеркиваю, любой президент Южной Осетии будет двигаться в фарватере российских геополитических интересов, и это абсолютная реальность», - сказал он 8 мая корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что разница между Анатолием Бибиловым, в случае его ухода с поста, и Аланом Гаглоевым, в случае, если он станет президентом имеет значение не для России, поскольку в этом смысле речи о нелояльности нет, а для самих граждан республики. «Говорить, что политический российских режим находится в ситуации, когда приходится выбирать между «абсолютно лояльным» Бибиловым и «не очень» Гаглоевым - это абсурд. Гаглоев будет таким же верным проводником российских интересов в регионе, как и уходящий президент Бибилов. И это без доли негатива. Это просто очевидная реальность, существующая в Южной Осетии. Другой момент - между двумя этими кандидатами есть существенная разница. Бибилов хочет слить государственность Южной Осетии. «Примите нас в свое лоно», «Нам наша государственность не нужна» - такова риторика Бибилова. Гаглоев же говорит о строительстве государственных институтов, их модернизации и, в принципе, о дальнейшей работе, чтобы из лингвистической конструкции о независимости Южной Осетий сегодня ушла приставка «частично», и республика с точки зрения международного признания обрела статус. Как Косово. Никакого выбора [для России] между лояльным и нелояльным [президентами] нет», - сказал Тотров.

Активность же Бибилова на Донбасском направлении эксперт связывает с частными интересами президента Южной Осетии и его искренним участием в этом в качестве «проводника русского мира». «Деятельная поддержка Бибиловым того, что происходит на <...> юго-востоке Украины достаточно многогранна. С одной стороны, это просто личность самого уходящего президента государства Алания, как, по большому счету, ярого представителя «русского мира». Он, как говорит сам - рязанский офицер, совершенно не осетинский государственник, который волею судьбы имеет осетинское происхождение, управляет государством «Алания». Это человек, для которого госинтересы Алании не имеют никакого смысла в отрыве от русского мира. Он совершенно искренне хочет водрузить Южную Осетию в лоно России и считает, что у осетин нет собственного исторического пути за контекстом российский геополитических достижений. Потому одна сторона бибиловской «донбасской медали» - это деятельность, направленная на развитие русского мира, совершенно противоестественная осетинским национальным интересам, но органичная в его исполнении. Вторая сторона - преференции. Не будем забывать про многочисленные банковские операции, которые проходили в структурах ЛДНР через Южную Осетию. И, конечно же, Бибилов прекрасно понимает, что есть пирог, от которого можно и далее отщипывать. Потому покидать пост президента для него болезненно. Помимо политических, тут есть совершенно очевидные экономические преференции», - считает Тотров.

При этом политолог отметил, что со стороны российских властей официальной позиции по поводу желания присоединять республику к России нет. «Я довольно много говорил и продолжаю настаивать, просто делая отсылку к президенту России господину Путину, который недвусмысленно и четко из раза в раз говорил, что Южная Осетия является важным стратегическим партнером на закавказском направлении, что Южная Осетия - это независимое государство, признанное Россией. Никаких планов по поглощению Южной Осетии, руководствуясь официальной риторикой российских властей, на сегодня нет <...> В другой ситуации и в стране с четко и демократически функционирующим законодательством деятельность Бибилова должны быть классифицирована, как подрыв государственных устоев и госизмена. Россия сейчас совершенно не озадачена судьбой присоединения юго-осетинской территории. Используя старую английскую пословицу, у официальной Москвы сегодня есть на сковороде рыба покрупнее, которую «нужно дожарить». Чего уж тут говорить о крошечной Южной Осетии. Вся риторика вокруг референдума - это предвыборные спекуляции Анатолия Бибилова», - заключил Руслан Тотров.

Лояльность России не исключает недовольство ее вмешательством в выборы

Россия является гарантом безопасности Южной Осетии и наполняет ее бюджет, поэтому Россия в Южной Осетии почти ничем не рискует, считает журналист Мурат Гукемухов.

Помимо этого, сказал корреспонденту «Кавказского узла» Гукемухов, «все политические силы в Южной Осетии пророссийские, и потому никаких рисков от того, кто там придет к власти, для России не существует». «Тем не менее, предметом жарких дискуссий является степень югоосетинской свободы в отношениях с государством-патроном. Вопреки распространенным мнениям, не факт, что большинство жителей Южной Осетии мечтает войти в состав России. В республике хватает сторонников сохранения суверенитета. Особенно эти настроения распространены среди молодежи. В РЮО больше демократии, чем в РФ, здесь существует общественное мнение, с которым вынуждены считаться власти, здесь граждане имеют право на протест, и здесь, наконец, есть реальные избирательные права, происходит регулярная сменяемость власти. Жители республики, особенно студенты, обучающиеся в России, все видят, все понимают. И чем больше на севере закручивают гайки - тем более они хотят сохранить свой суверенитет, каким бы условным он ни был», - сказал собеседник.

Несмотря на пророссийские настроения в регионе, избирателей в Южной Осетии разочаровывает вмешательство Москвы в избирательный процесс, отмечает Гукемухов. «Явная демонстрация Москвой поддержки одного из кандидатов воспринимается избирателем, как непозволительное давление, и в конечном счете работает против протеже. В 2011 году президент Медведев на камеру пожал руку кандидату Анатолию Бибилову, продемонстрировал ему свое расположение, но Анатолию Бибилову это не помогло, он проиграл. С тех пор кураторы стараются не демонстрировать своих предпочтений, а наоборот, равное ко всем отношение», - рассказал журналист.

Он также назвал нормой «внутриполитические кризисы в период президентских компаний» в регионе. «В постсоветской Южной Осетии еще ни разу не было случая, чтобы смена власти переходила без кризиса. Ситуация почти всегда доходит до колоссального напряжения, но никогда не заканчивается кровью, хотя на каждой из сторон стоят комбатанты (или благодаря этому)», - отметил Гукемухов.

Патриотический пыл Бибилова накануне избирательной кампании, его активное участие в последних событиях на юго-востоке Украины объясняются его желанием реабилитироваться в глазах российских властей, считает собеседник.

Он напомнил, что за последние годы «Бибилов разочаровал Москву непомерной коррупцией и постоянными кризисными ситуациями, которые он провоцировал практически на пустом месте». «Почти весь период правления Бибилова - это череда спровоцированных им кризисов, многие из которых с криминальным подтекстом. Здесь и проблемы на границе из-за организованного им контрабандного трафика табачных изделий из третьих стран в Россию, и зверское убийство гражданина Грузии Арчила Татунашвили и убийство Инала Джабиева в отделе полиции, и чудовищная история в Ленингорском районе, где устроили гетто для грузиноязычного населения и уморил с полсотни стариков и старух. Здесь и торговля наградным оружием и многое другое. Поэтому, конечно, перед избирательной компанией ему надо было как-то реабилитироваться в глазах Москвы. И он не нашел ничего лучшего, кроме как отправить около тысячи молодых контрактников на Донбасс (тысяча – это больше чем рождается мальчиков в Южной Осетии за два года)», - рассказал журналист.

Отправка жителей Южной Осетии на Украину без соблюдения их прав и интересов сказались на репутации Бибилова, отмечает эксперт. "Это были контрактники, проходящие службу в российской армии на пятой базе. Но само предприятие по переброске их на Украину осуществлялось при непосредственном участии президента Бибилова. Как рассказывали сами ребята, он стоял перед их строем и призывал их записаться добровольцами, брал их «на слабо». Впоследствии оказалось, что их отправили без теплых вещей, без бронежилетов, без курева и провианта, без боезапасов. По прибытии на место им предложили подписать какие-то бумаги. Со слов парней, вернувшихся в Цхинвал, по этим документам они переставали быть контрактниками и становились добровольцами, т.е. теряли все преимущества контрактной службы. Это отразилось на репутации Бибилова в республике", - рассказал Гукемухов.

Он также отметил отсутствие явного желания в Москве включать в свою политическую повестку вопрос присоединения Южной Осетии к России. «Эту тему команда Бибилова придумала в последний момент, за считанные дни до первого тура голосования. Возможно, его штаб решил прибегнуть к лозунгам, которые пять лет назад принесли успех. А может, хотели выиграть время – избирателям предлагали перенести второй тур на конец мая – начало июня и провести его вместе с плебисцитом о присоединении к России. Когда не получилось перенести второй тур - тема сдулась. Не видно, чтобы Россия проявляла заинтересованность в этом референдуме сейчас или пять лет назад. Скорее наоборот, инициативы сворачивают по настоянию кураторов. Можно предположить, почему их раздражают подобные затеи – всякий раз это скандал без причин и смысла», - заключил Гукемухов.

Включение Россией Южной Осетии определит доктрину страны на постсоветском пространстве

Принятие Южной Осетии в состав России представляет собой фундаментальный интерес России, как макросоциума, считает доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, автор книги «Современная Южная Осетия: уроки и вызовы» Александр Сергеев. При этом ученый воздержался от отождествления этого процесса с интересами кремлевских групп.

«Есть фундаментальные интересы России, как макросоциума, и есть интересы Кремля, осуществляющего власть. Об окончательном интересе второго, поскольку в эти круги не интегрирован, говорить не могу. С точки зрения макросоциума - интерес здесь фундаментальный. Если Южная Осетия проголосует «за» и мы ее принимаем - это говорит, что мы разворачиваемся лицом к постсоветскому пространству, мы уходим от фундаментальной дороги вестернизации, подчеркиваем опору на наши собственные фундаментальные принципы и нам будут гораздо больше верить, как на постсоветском пространстве, так и внутри России и в остальном мире. Мы покажем гораздо большую цельность в этом вопросе», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Ученый также отметил, что во всей своей риторике Анатолий Бибилов всегда ориентировался на мнение Москвы, а вопрос присоединения к России отражал чаяния подавляющего большинства населения Южной Осетии. «Однако у центра нет фундаментальной доктрины ни по постсоветскому пространству, ни вообще ни по одному крупному региону, ни по маленькой Южной Осетии. У нас нет ни стратегии, ни доктрины, из-за чего у нас по всему периметру наших границ возникают проблемы. В Москве стратегически не знали, что делать с Южной Осетией. Бибилов поймал чаяния населения, но самое главное - что-либо с этим сделать он не смог», - сказал Сергеев.

Он также отметил, что «в Южной Осетии нелояльный России президент невозможен». «Республика тотально ориентирована на Россию. Там небольшое количество населения, от 35 до 50 тыс., полная экономическая интеграция с Россией. Антироссийских людей там единицы, и они так или иначе связаны с некоммерческими организациями, также связанными с Россией. Бибилов фундаментально ориентировался на доктрину объединения с Россией с 2014 года, но для этого ничего не сделал. Гаглоев говорит, что «Москва не форсирует объединение, зачем мы ее будем подставлять». Вот и вся разница», - сказал Александр Сергеев.

Деятельная поддержка спецоперации на Украине со стороны Бибилова ориентирована на определенную совокупность предвыборных технологий, отметил Сергеев.

«Ему надо было избираться, и он прекрасно понимал, что осетины в своей массе патриоты России. Очень многие хотели участвовать в спецоперации, записывались добровольцами и в Осетии это получило очень большую внутреннюю поддержку. И он хотел быть внутри тренда - это определяло его линию», - заключил эксперт.

Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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