07 мая 2022, 16:26

Более 9,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За минувшие сутки через пункты пропуска в Ростовской области в Россию прибыли свыше 9,5 тысячи беженцев из Донбасса, сообщили в погранслужбе ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", к 6 мая за сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыло более 13,5 тысячи беженцев.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 9,5 тыс. граждан", - цитирует пресс-служба областного пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Ростовскую область началась еще до спецоперации российских войск на Украине, объявленной 24 февраля. Беженцы стали прибывать в Россию 18 февраля. Некоторые из них жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Они заявили, что покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Также некоторые жители Донбасса рассказывали "Кавказскому узлу", что из-за сложной экономической ситуации вынуждены подавать заявки на выплаты в России.

С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами регламентируют власти Ростовской области. Для того, чтобы попасть в пункт временного размещения, журналистам нужно получить специальное разрешение, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"РЖД отчитались о вывозе туристов из Краснодарского края", "Росавиация продлила запрет на полеты в города юга России", "Власти Чернышковского района сообщили о гибели на Украине двух земляков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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